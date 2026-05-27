台中市大雅區昨（26）日上午發生一起令人痛心的「擄貓事件」。一隻在當地雞蛋糕店前曬太陽、高齡 16 歲的店貓「全家」，竟遭到一名身穿紅色外套的陌生女子趁著店家忙碌之際直接抱走。由於該隻橘貓已相當於人類的 96 歲高齡，需要特殊的日常照護，飼主楊先生心急如焚，除了立即向警方報案，也將監視器畫面發布至社群平台，期盼廣大網友協助尋貓，讓貓家人「全家」平安歸來。

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擄貓過程全拍下！紅衣女趁亂抱走人氣店貓

楊先生的店面位於台中市大雅區樹德街，昨（26）日，可愛店貓「全家」一如往常在外面曬太陽，老闆楊男在攤內備料，忙完竟發現貓咪失蹤，查看監視器才發現全家已經被 1 名陌生女子抱走。

面對愛貓被抱走，楊先生感到相當心急。他表示，全家最近眼睛不舒服，有在持續點眼藥水，需要特殊的日常照護。為此，他透過媒體與社群向該名紅衣女子溫情喊話：「全家已經是老貓，在家安享天年，請把全家還給我們！」

▲楊先生的店面位於台中市大雅區樹德街，昨（26）日，可愛店貓「全家」一如往常在外面曬太陽，卻被一位紅衣女子抱走。（圖／Threads＠unahuang__）
▲楊先生的店面位於台中市大雅區樹德街，昨（26）日，可愛店貓「全家」一如往常在外面曬太陽，卻被一位紅衣女子抱走。（圖／Threads＠unahuang__）
飼主楊先生也懇求，「希望她趕快把貓咪歸還給我們。妳如果喜歡貓咪真的沒有關係，妳可以每天都來店裡找牠玩，我們絕對不會介意客人跟牠互動。牠年紀真的很大了，被抱走的時候都沒有掙扎，求求妳還給我們」。

▲「全家」已經高齡 16 歲，需要特殊的日常照護。（圖／Threads＠unahuang__）
▲「全家」已經高齡 16 歲，需要特殊的日常照護。（圖／Threads＠unahuang__）
對此，大雅分局馬岡派出所表示，目前已成立專案小組，並擴大調閱案發地點周遭的所有監視器畫面，進一步鎖定嫌犯特徵與逃逸路線以釐清具體案情，誓求在最短時間內尋回貓咪。


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潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

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