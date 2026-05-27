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雲豹能源旗下系統級儲能子公司台普威能源今（27）日正式登錄興櫃，參考價108元，以130元開盤，盤中更一度漲至178.5元，漲幅高達65.3%，收盤價為150.5元，顯示資本市場高度看好AI時代下的儲能產業成長潛力。隨著AI資料中心（AIDC）與高科技產業用電需求快速攀升，儲能系統成為支撐新世代電力架構的重要基礎設施。台普威今宣布，日本再新增一座儲能案場完成併網，累計當地已完成11座案場建置。目前海內外累積建置實績已達412MW／1,055MWh，位居國內領先地位，並預計在2027年將日本整體儲能規模擴大至500MW／1,200MWh，持續深化海外市場實績。隨著AI應用快速擴張，GPU、高效能運算及大型資料中心用電需求大增，也讓電力系統面臨高動態負載挑戰。根據市場預估，未來全球AIDC建置規模可望達156GW，幾乎相當於再創造另一個全球傳統儲能市場，也讓AI算力中心成為下一階段儲能產業的重要成長動能。台普威總經理馮浩翔表示，相較傳統能源工程，AI時代下的儲能更重視軟硬體整合與能源管理能力。另，針對AIDC新興市場，台普威已展開相關布局。公司將延續「實績先行、由小到大」策略，今年率先於台灣推動小型AIDC示範案場，驗證軟硬體整合與即時調度能力，並累積AI負載特性的實戰數據。2025年台普威全年營收達32.82億元，年增404%，EPS 8.49元，雙雙創下歷年新高；2026年1至4月累計營收達6.4億元，受惠於台灣大型儲能工程與日本案場認列，營運規模持續成長。市場也看好，在AI、高科技與能源轉型三大趨勢推動下，儲能產業將迎來新一波成長動能，台普威可望持續受惠。