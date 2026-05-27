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備受台灣球迷期待的男子籃球世界盃亞洲區資格賽第3階段，將於7月正式開打，台灣男籃目前背負晉級壓力。然而，今（27）日傳出消息，過去隨中華隊繳出亮眼表現的台美混血兄弟檔賀丹（Adam Hinton）與賀博（Robert Hinton），可能將婉拒本次國家隊徵召，恐無法隨隊出征韓國與中國。《NOWNEWS》求證中華籃協，但目前尚未有確認答案。台灣男籃將於7月3日與6日分別迎戰南韓與中國隊。鑑於目前台灣隊在小組賽僅取得1勝3負的戰績，下階段賽事對於晉級與否至關重要。外界原先期盼適逢兩人暑假期間，有望再次邀請兩兄弟披上國家隊戰袍，但據媒體報導，賀丹與賀博預計將婉拒徵召。據悉，賀丹目前正面臨投入選秀的關鍵時期，而賀博亦有個人的學業與生涯規劃。兩人若確定缺席，勢必對台灣男籃的後場戰力與得分爆發力造成不小衝擊。此前普遍認為今年夏天中華男籃有望提升戰力，因為此前因為就學而無法參賽的賀丹和賀博可能有機會投入比賽，如此混血戰力加入，我國將有機會和中國、韓國實力更加接近。然而如今的消息若確認為真，對於中華男籃無疑是一大打擊。針對這項人事變動的傳聞，中華民國籃球協會副祕書長張承中接受NOWNEWS訪問時表示，「尊重球員意願與規劃，確認後再跟大家報告」賀丹與賀博兩兄弟憑藉台美混血背景，於2018年因符合「16歲以前取得中華民國護照」條件，代表中華隊出賽時不佔用歸化球員名額，成為台灣男籃近年重要的戰力活水。賀博（Robert Tsang Hinton）一度被評為四星高中生，曾入圍麥當勞高中全明星賽提名名單。在2025年亞洲盃對陣紐西蘭時，曾轟下全隊最高的24分，目前就讀哈佛大學，成為林書豪學弟。就讀康乃爾大學的賀丹（Adam Tsang Hinton），在2025年亞洲盃對陣約旦時，以全隊最高18分帶領球隊闖進八強。兩人自2023年威廉瓊斯盃開始為中華隊效力以來，已證明其場上影響力。若兩人確定缺席，總教練團隊需儘速調整陣容戰術，以應對即將到來的艱困賽程。