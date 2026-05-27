我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨地方黨部主委改選於24日塵埃落定，其中桃園市黨部主委由前主委張火爐以壓倒性票數成功「回鍋」勝選。由於張火爐過往被視為前桃園市長鄭文燦的指標骨幹，這場選舉結果被解讀為「鄭文燦派系在桃園的全面復辟與大勝」，引發藍綠陣營基層強烈震盪。對此，國民黨桃園市議員詹江村今（27）日狠酸，「以後我比較不敢嘴民進黨」。張火爐過去曾任2屆主委，111年交棒給女兒張丞儀，113年再由黃傅淑香接棒，因現任桃園市黨部主委黃傅淑香本次無意爭取連任，此次選戰，張火爐捲土重來，與湯蕙禎展開激烈競爭，最後以2868票擊敗湯蕙禎的1383票。張火爐透露，他是受桃園市長參選人黃世杰請託才「退而不休」出面承擔，將全力整合資源，帶領議員「小雞」團結衝刺年底選戰。2017年時任桃園市議員的張火爐，酒後涉嫌恐嚇里長，因為楊梅區地方廟宇（錫福宮）的廟務糾紛，帶著一群黑衣人前往秀才里里長涂慶雄的辦公室， 過程中張火爐情緒失控，不僅狂飆三字經，還當場對里長及其妻子咆哮：「我要找人來開槍」、「錄影會出事」、「報警又怎樣」。如今張火爐再次回鍋，詹江村在臉書發文表示，「坦白講，只要是人都會怕惡勢力，民進黨新的主委產生，以後我比較不敢嘴民進黨，畢竟警察也保護不了我，內政部長也不可能保護我，國民黨也沒辦法保護我」詹江村狠酸，「我又害怕被兄弟毒打，我更害怕會被開槍，就這就是你他Ｘ的，鄭文燦培育出來的桃園現況，桃園民進黨議員穩了，桃園的里長敢不支持民進黨，不怕被開槍嗎？」