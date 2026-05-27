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場次 日期與時間 地點 北區場 7月12日 (日) 15:30-17:00 新北市多功能集會堂 中區場 8月29日 (六) 15:00-16:30 台中金典酒店 南區場 9月19日 (六) 14:00-15:30 高雄社教館

歷年大受好評的錠嵂保險經紀人「名人講座」，今夏將於北、中、南三地展開巡迴，邀請綜藝鬼才沈玉琳，以《沈玉琳的重啟人生：荒謬大師最真誠的告白》為題 ，首次深度公開他從幕後王牌製作人轉型為通告藝人 ，以及過去半年與血癌病魔對抗的心路歷程 ，邀請所有關注職涯轉型與風險規劃的朋友參與，重新思考人生的更多可能。錠嵂保經延續2025年邀請謝祖武分享照顧失智母親、創造超高討論度的感動 ，2026年將邀請走過血癌鬼門關的沈玉琳接力登場，活動內容除了探討保險規劃在家庭照護與財務管理的重要性，也將分享他過去身為熱門綜藝幕後推手，在大環境衝擊與公司虧損的低谷中，如何毅然從幕後走到幕前，成功開創人生第二曲線 。這段經歷正巧映照出許多保險業務員的轉職歷程，看似離開熟悉領域，實則是一次更有價值的選擇，透過轉念、持續學習與不為自己設限的「領先」精神，不僅能在快速變動的市場中站穩腳步，更能掌握收入、人生與事業的選擇權。這也正是呼應錠嵂保經，不只在乎客戶的風險規劃、財富傳承，更在人生職涯發展上，和許多客戶共創美好的第二人生！講座中，沈玉琳將真誠分享在人生高峰時突遭重病的轉折，以及抗癌歷程中的煎熬與體悟 。正如保險的核心價值，人生從來沒有既定腳本，沒人能預測風險何時降臨。沈玉琳以自身經歷提醒大家：「人生的選擇掌握在自己手上，你的選擇決定你的格局。」唯有建立正確的風險觀念、及早做好規劃，才能在困境來臨時，守護家人，也守住對摯愛的責任。沈玉琳的分享，將鼓勵每一位正站在人生轉折點的人勇敢跨出舒適圈 ，相信轉職不只是工作的改變 ，更是重啟非凡人生的開始。 「名人講座」各場次資訊如下：能