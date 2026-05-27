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台電自1990年設立獎助學金，37年來不間斷幫助超過50萬名學子求學逐夢，累計發出超過20億元追夢基金。今(27)日台電再度串聯全國20座電廠，提供約1.6萬人近6000萬元獎助學金。台電指出，今年台電獎助學金再度串聯全台北到南及離島20座電廠聯合頒發，近1.6萬人獲頒將近6000萬元。其中，主場林口電廠回饋在地學子共1765人，合計發出將近700萬元獎學金。台電表示，自1990年設立獎助學金制度至今，持續鼓勵電廠周邊地區低收入、遇重大變故、五育優良及才藝優秀等學子，37年來已幫助近50萬名年輕學子成長逐夢，發出獎助學金超過20億元。過往曾獲頒台電獎助學金的林承瀚，特別拍攝影片以自身故事鼓勵學弟妹勇敢追夢。畢業於法律學系，在國立中央大學法政所進修的他，從小家境困難，為減輕家中負擔，求學期間憑藉優異成績獲頒台電獎助學金，對當時的他不僅是經濟上的支柱，更是社會給予的肯定。林承瀚現於內壢國中任教公民，帶著法律的背景走進教學現場，期望發揮所長、回饋社會，並鼓勵獲獎的學弟妹，即使成長過程面臨困難，只要願意努力，仍然能一步步走向自己夢想中的模樣。就讀國立台灣師範大學英語系的吳秉樺，因家庭清寒，曾一度面臨失學危機，但他憑藉堅毅韌性考取公立大學並積極申請台電獎助學金，減輕家中經濟壓力。他立志未來投入英語網路教學或翻譯工作，以不斷學習、超越自我的精神，將台電的溫暖關懷化為翻轉人生的正向能量。