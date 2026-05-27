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因應少子女化人口結構挑戰，總統賴清德宣布全面推動0到18歲成長津貼，民黨立院黨團總召傅崐萁也拋出，「生一胎可以30年免費住社會住宅；生兩胎可以終身免費住社會住宅」解決少子化政策。對此，行政院政委陳時中今（27）日表示，目前預算來源仍是公務預算，暫不舉債，還是要呼籲大家「財政紀律法」；他也說，若不斷地加碼，國家財政，或適當分配都做不到，並非國家跟人民之福。賴清德上午與府院團隊舉行記者會，宣布「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施，包含0到18歲成長津貼、擴大人工生殖補助、育兒家庭減稅，以及延長婚假、產假、陪產假等，藉以因應少子女化與人口結構挑戰；陳時中下午在行政院回應媒體提問。因應少子化政策，政府擬祭出一年3800億預算，陳時中表示，主要預算來源還是公務預算；在目標部分，他說，這是一個人口對策新戰略，著眼點不只有在生育率，整體是希望，做好經濟支持及友善職場，在居住及相關租金補貼，讓它能夠穩居，進而促進生育行為，「這個政策的強度，我個人覺得，比以前思考更全面、支持的力道更強，相信一定會有一些成效」。至於涉及幾項修法？陳時中說，基本上用作業要點的方式，就跟以前在做育兒津貼的做法，一個行政命令，修法並不多，主要是性工法、就保法；發言人李慧芝則說，有些是延續性的措施，就不需要修法，有一些是作業要點，有些是要修法，有些是施行細則，這部分明天院會會詳細報告。對於藍白有意提出專法，陳時中說，專法涉及到增加預算，仍有爭議，政府提出18項措施，是更全面的；李慧芝補充，有些若能在今年開始執行，就有機會增加預算，若今年無法執行、明年才開始，那就編入明年的年度預算。媒體追問，未來有哪些追蹤成效的一些方式，確認是否有減緩少子女化？陳時中提到，相關KPI一定會訂，不過新任承接的組織，目前還沒成立，成立以後相關的作業都會做。對於是否會舉債嗎？陳時中說，目前沒有這樣計畫，不過終究還是要看主計總處對整個財務安排；他說，主計總處跟相關單位都再三的盤算，是有這樣的一個可能性，才會編列預算，並非自己想想就把錢弄出來，這些都經過精算。針對政策是否跟在野黨溝通，陳時中直言，溝通一定是必要的，政府秉持非常開放的態度，希望對人民好的事情，大家能夠支持、一起來做，政策能夠成功，是朝野各界大家一起努力的成果，政策有什麼樣的閃失，執政黨必然要負責任。媒體關切，傅崐萁不斷加碼少子化政策，陳時中呼籲，大家要支持「財政紀律法」，國家在財政上面沒有相關的紀律、不遵大家守這樣的法，事實上不斷地加碼，國家的財政，或適當的分配都做不到，那不是一個國家跟人民之福。