我是廣告 請繼續往下閱讀

力成因近期股價波動達證交所公布注意交易資訊標準，今（27）日依規定公告4月自結獲利。力成4月合併營收75.75億元，年增32.5%；稅前淨利11.17億元，年增179.95%；歸屬母公司業主淨利8.83億元，年增183.01%，每股純益0.95元，年增280%。超微（AMD）近期宣布將在台灣投資超過100億美元，其中點名力成，帶動股價一飛沖天。力成今年第1季合併營收213.14億元，年增37.5%；稅前淨利31.57億元，年增75.1%；歸屬母公司業主淨利23.87億元，年增51.27%，每股純益2.5元，年增58.23%。力成並完成董事全面改選，新任董事中，力成創辦人、董事長暨策略長蔡篤恭續任，力成資深副總經理林基正新進董事會；法人董事方面，記憶體模組大廠金士頓科技投資專戶由遠東金士頓科技財務長吳麗卿出任代表人，封測廠超豐則由董事長謝永達擔任代表人，台灣鎧俠先進半導體由董事長暨總經理Junichi Asada出任代表人。獨立董事部分，光纖電腦科技總裁張光瑤、仁寶董事長陳瑞聰、中嘉數位董事童兆勤續任，並新增力積電副董事長謝再居。