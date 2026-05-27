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馬英九基金會風波延燒，基金會董事李德維日前公佈馬大姊馬以南的簡訊內容，盼國安會前秘書長金溥聰「停止傷害馬英九」，金溥聰則駁斥消息，並將採取法律行動。馬以南今（27）日透過律師龍毓梅表示，願意就和金溥聰有無傳訊息、通話一事，願意到法院提出證據，釐清真相。對此，資深媒體人吳崑玉在節目中對文簡訊真實性提出質疑，幕後恐有一套劇本。吳崑玉則透露，馬以南和金溥聰的關係壞透了；早在2014年國民黨選戰大敗、馬英九辭去黨主席時，據說金溥聰曾勸馬英九保持低調，然而當時適逢馬母過世，馬以南「姊代母職」，反而鼓勵馬英九多出講話，導致馬英九隨後飽受輿論攻擊，馬、金兩人的關係也因此漸行漸遠。此外，吳崑玉直言，該封簡訊「八成是假的」，文中一方面親切稱呼「溥聰」，另一方面卻又寫「公開你對馬前總統的挾持跟利用」、「不如宣告他有病」等，語氣矛盾且完全不符合熟識者之間的溝通邏輯。吳崑玉認為，若結合金溥聰日前召開記者會的說法，此事件背後恐是在操作「煤氣燈效應」，動搖馬英九的心理認知，整起風波背後似乎有一套劇本。