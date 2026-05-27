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NBA季後賽分區決賽進入倒數階段，正當西區戰況陷入白熱化之際，聯盟官方後台似乎不小心「洩漏天機」。紐約尼克日前在東區決賽以4：0橫掃克里夫蘭騎士，睽違27年強勢挺進總冠軍賽；而西區方面，奧克拉荷馬雷霆今日剛拿下關鍵的天王山之戰，取得3：2聽牌優勢。不料，在昨日就有細心網友發現，NBA Store美國官方網站疑似提前暴雷，直接將尚未誕生的總冠軍賽對戰組合公諸於世，在社群上掀起軒然大波。根據球迷的截圖，在美國官方的NBA Store網頁中，點選側邊的「Teams」分類選單時，在西區冠軍尚未正式出爐的情況下，系統選單竟然在「NBA FINALS BOUND」的字樣下方，赫然並列了「New York Knicks（紐約尼克）」與「Oklahoma City Thunder（奧克拉荷馬雷霆）」兩支隊伍的名稱。這張暴雷畫面隨即在各大社群平台上被瘋傳。雖然官方驚覺出包後立刻進行修正，將網頁改回只顯示唯一確定晉級的紐約尼克，但早已無法平息球迷與網友的輿論。由於今年季後賽東區才發生過對戰廣告提前曝光的烏龍，如今官方商店再度「超前部署」，讓聯盟「操縱比賽」的陰謀論再度甚囂塵上。這項風波之所以引發如此巨大的反彈，是因為聽牌的雷霆隊在今年季後賽中，正處於「哨音護體」的輿論風口浪尖上。雷霆隊當家球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在今日的比賽雖然手感不佳，卻靠著單場17罰16中轟下32分，這種「地板流」的買犯打法早已引來不少黑粉與對手球迷的不滿。如今官方網站直接將雷霆放進總決賽選單，無疑給了廣大網友更多發揮的題材。台灣與國外的社群平台瞬間湧入大量留言，球迷紛紛狂酸：「現在是連演都不演了嗎？」、 「總裁一直都很誠實，直接把劇本秀給你看。」 「雷霆已經被塑造成最大反派了，下一場馬刺大概會被吹到不會打球。」 「謝謝總裁開示，運彩知道該怎麼買了，等等就去all in雷霆。」