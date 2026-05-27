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震傳媒今（27）日公布最新議題民調。針對賴清德總統執政兩週年，是否支持賴清德爭取連任，45.0%受訪者表示支持、43.4%不支持。在政黨傾向交叉分析，89.5%民進黨支持者表示支持賴清德連任，86.4%國民黨支持者、88.4%民眾黨支持者表示不支持，顯示此議題在政黨傾向上呈現政治對峙狀態，至於自詡不偏任何政黨者，43.5%表示不支持、25.5%表示支持。在基本資料交叉分析中，各族群中，59.1%的70歲以上者支持賴清德連任比例最高。支持賴清德連任比例高於全國較多者：女性；60歲以上；國中以下學歷。不支持賴清德連任比例高於全國較多者：男性；20-29歲、40-59歲；大學學歷。本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年5月24日至5月25日，針對設籍全國、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,088人（加權前家戶543份、手機545份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.97個百分點。