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震傳媒今（27）日公布最新議題民調。針對賴清德總統執政兩週年，47.7%受訪者對賴清德總統施政感到滿意、40.0%不滿意。信任度部分，49.9%對賴總統表示信任，36.8%表示不信任。在政黨傾向上，37.9%認同民進黨、19.5%認同國民黨、10.5%認同民眾黨。施政滿意度的趨勢追蹤發現，與上次民調相比，賴清德施政滿意度上升2.4%，不滿意度下降3.8%，87.6%民進黨支持者對賴清德施政表示滿意，77.1%的國民黨支持者與79.3%民眾黨支持者對賴總統施政表示不滿意，至於不偏任何政黨者，42.5%表示不滿意，28.4%表示滿意。在地區交叉分析中，新北市與桃園市不滿意度逾四成五，台北市、台南市、高雄市的滿意度則逾五成。基本資料交叉分析中，學歷愈低，賴清德滿意度愈高，滿意度高於全國較多者：女性；60歲以上；國中以下學歷。不滿意度高於全國較多者：男性；20-29歲、40-59歲；大學以上學歷。信任度趨勢追蹤發現，與上次民調相比，信任度上升4.7%，不信任度下降4.7%。89.2%民進黨支持者表示信任，74.0%國民黨支持者、84.0%民眾黨支持者表示不信任。在地區交叉分析中，桃園市不信任度48.6%六都最高，高雄市信任度58.0%六都最高。基本資料交叉分析，信任度高於全國較多者：女性；60歲以上；專科學歷。不信任度高於全國較多者：男性；20-59歲；大學以上學歷。在政黨傾向調查部分，40.4%自認泛綠、24.6%自認泛藍、29.1%自詡中間選民。趨勢追蹤發現，與上次民調相比，民進黨支持者增加3.8%、國民黨支持者下降1.3%，民眾黨支持者增加1.0%；泛綠陣營增加4.7%，泛藍陣營減少1.4%。整體而言，國人政黨色彩傾向泛綠比例較高於泛藍。本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年5月24日至5月25日，針對設籍全國、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,088人（加權前家戶543份、手機545份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.97個百分點。