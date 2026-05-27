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唯一勝過蔣萬安！沈伯洋中山大同區支持度47%

2026年台北市長選舉將屆，由民進黨不分區立委沈伯洋對戰國民黨現任市長蔣萬安。根據TVBS民調中心公布最新民調，蔣萬安支持度為58%，大幅領先沈伯洋的30%。若細看各選區民調數字，蔣萬安幾乎每個行政區支持度都大勝沈伯洋，而沈在中山大同區支持度47%勝過蔣萬安的43%，是沈伯洋支持度唯一勝過蔣萬安的行政區。民調數據顯示，今年底的台北市長選舉，有88%台北市民表示會去投票，5%不一定，只有7%表示不會去投票。而有意願投票者中，國民黨蔣萬安支持度為58%，領先民進黨沈伯洋的30%，雙方差距28個百分點。若與政黨傾向交叉分析，民進黨認同者有79%支持沈伯洋，10%支持蔣萬安， 國民黨認同者有97%支持蔣萬安，民眾黨認同者也有94%支持蔣萬安，中立選民則57%支持蔣萬安，明顯高於支持沈伯洋的14%，但有29%尚未決定。另外，若與區域交叉分析，蔣萬安支持度橫掃台北各選區，都落在58%至64%，沈伯洋則是18%至47%，相對低迷，沈在中山大同區支持度47%勝過蔣萬安的43%，是沈伯洋唯一勝過蔣萬安的行政區。另外上次投給民眾黨市長參選人黃珊珊的選民，有61%支持蔣萬安，32%表示支持沈伯洋。此次調查為TVBS民意調查中心於115年5月21日至26日晚間18：30至22：15進行，共接觸1,024位20歲以上台北市民，其中拒訪為123位，拒訪率為12.0%，最後成功訪問有效樣本901位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.3個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。