三星電子的勞資糾紛在工會以73.7%贊成率通過談判協議後暫時落幕，罷工危機也解除。路透社分析，三星勞資通過協議，打破企業在稅後發放獎金的慣例，且這起分紅抗爭已經蔓延到其他企業，加上已正式上路的黃信封法，韓國恐迎來一波勞資衝突的陣痛期。
三星電子工會成員今（27日）投票，以73.7%贊成率、4萬6142人投下贊成票，通過臨時談判協議。這是韓國大型企業史上第二次以書面形式，同意將固定比例的營業利益分配給員工。
路透社報導，由於AI熱潮推升獲利，加上面臨縮小與對手SK海力士獎金差距的壓力，三星同意提撥半導體營業利益的10.5%，作為半導體部門的特別獎金。過去將部門績效掛鉤的特別獎金限制在員工薪資50%的上限也被取消。
三星向工會低頭 恐引燃各界抗爭新火苗
報導指出，三星身為韓國企業風向球，做出這項決定，可能會使其他同樣要求從營收中獲得分紅的國內企業工會態度更加強硬、鼓舞更多工會起而效尤。
高麗大學法學教授金基昌（Kim Keechang，音譯）表示，這只是個開始，可能會在韓國其他大企業引燃新的火苗，這項協議違背了長期以來關於公司盈餘的國際規範。獎金通常是在繳納稅款後計算的，而三星的晶片員工實際上跳過了既定程序來分一杯羹。
連對工會態度友善的總統李在明，也在內閣會議上指出，在繳稅之前就制度化地分享一定比例的營收，這是連投資人都做不到的事。
有人認為獎金問題應該僅限於三星和SK海力士這兩家AI巨額投資的主要韓國受益者。但其他工會也正提出類似的要求。
三星拿天價分紅 多家企業工會群起效尤
網路巨頭Kakao工會表示，在與資方的爭議中，員工與管理階層討論的其中一個選項是分配10%的營業利益作為獎金。總公司及4家子公司的員工已經揚言發動罷工。
電信公司LG Uplus和大型造船廠HD現代重工的工會也表態，要求希望至少將30%的營業利益用於績效獎金；三星生物製劑工會本月已小規模罷工5天，訴求包括將20%的營業利益用於績效獎金，目前管理階層並未讓步。
韓國政府統計，2024年韓國約有13%的勞動力加入了工會，這一數字略低於經濟合作暨發展組織（OECD）的平均水準。然而，其工會發動罷工的頻率遠高於鄰國日本，這常被外國公司視為降低韓國投資吸引力的負面因素。
韓國工會的激進行動根源於普通民眾長期以來對主導經濟的強大財閥的不滿。勞工認為這些財閥過於專制，除了激進的抗爭型行動外，不會聽取任何意見。
俗稱「黃信封法」的新勞工法已於3月生效，該法擴大了對分包商的保護範圍，同時使企業更難對罷工勞工進行財務索賠報復，預計將加劇充滿爭議的勞資關係。
分包商爭取更大份額盈餘的權利，也可能成為三星薪資談判的新戰場。三星目前還必須應對其他部門員工的不滿以及焦慮的股東。
為了回應這股不滿情緒，三星於週三宣布將成立一筆30億美元的基金，用以投資建立支持其供應商和韓國弱勢群體的生態系統，並投資於未來人才。
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路透社報導，由於AI熱潮推升獲利，加上面臨縮小與對手SK海力士獎金差距的壓力，三星同意提撥半導體營業利益的10.5%，作為半導體部門的特別獎金。過去將部門績效掛鉤的特別獎金限制在員工薪資50%的上限也被取消。
三星向工會低頭 恐引燃各界抗爭新火苗
報導指出，三星身為韓國企業風向球，做出這項決定，可能會使其他同樣要求從營收中獲得分紅的國內企業工會態度更加強硬、鼓舞更多工會起而效尤。
高麗大學法學教授金基昌（Kim Keechang，音譯）表示，這只是個開始，可能會在韓國其他大企業引燃新的火苗，這項協議違背了長期以來關於公司盈餘的國際規範。獎金通常是在繳納稅款後計算的，而三星的晶片員工實際上跳過了既定程序來分一杯羹。
連對工會態度友善的總統李在明，也在內閣會議上指出，在繳稅之前就制度化地分享一定比例的營收，這是連投資人都做不到的事。
有人認為獎金問題應該僅限於三星和SK海力士這兩家AI巨額投資的主要韓國受益者。但其他工會也正提出類似的要求。
三星拿天價分紅 多家企業工會群起效尤
網路巨頭Kakao工會表示，在與資方的爭議中，員工與管理階層討論的其中一個選項是分配10%的營業利益作為獎金。總公司及4家子公司的員工已經揚言發動罷工。
電信公司LG Uplus和大型造船廠HD現代重工的工會也表態，要求希望至少將30%的營業利益用於績效獎金；三星生物製劑工會本月已小規模罷工5天，訴求包括將20%的營業利益用於績效獎金，目前管理階層並未讓步。
韓國政府統計，2024年韓國約有13%的勞動力加入了工會，這一數字略低於經濟合作暨發展組織（OECD）的平均水準。然而，其工會發動罷工的頻率遠高於鄰國日本，這常被外國公司視為降低韓國投資吸引力的負面因素。
韓國工會的激進行動根源於普通民眾長期以來對主導經濟的強大財閥的不滿。勞工認為這些財閥過於專制，除了激進的抗爭型行動外，不會聽取任何意見。
俗稱「黃信封法」的新勞工法已於3月生效，該法擴大了對分包商的保護範圍，同時使企業更難對罷工勞工進行財務索賠報復，預計將加劇充滿爭議的勞資關係。
分包商爭取更大份額盈餘的權利，也可能成為三星薪資談判的新戰場。三星目前還必須應對其他部門員工的不滿以及焦慮的股東。
為了回應這股不滿情緒，三星於週三宣布將成立一筆30億美元的基金，用以投資建立支持其供應商和韓國弱勢群體的生態系統，並投資於未來人才。