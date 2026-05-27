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▲鄭中基去年春天鬧離婚，還為此上家事法庭，沒想到拖了快一年，事情還未結束。（圖／翻攝自 IG@tinyeyes39）

▲鄭中基（左）與余思敏（右）曾經有過甜蜜的時光，卻還是無可避免走上離婚一途，更為了條件談不攏，拖了一年仍無法拍板定案。（圖／翻攝自 IG@tinyeyes39）

▲余思敏的離婚條件沒談妥，尚未能完全解決。（圖／翻攝自 IG＠sammieyucm）

鄭中基與曾是娛樂主播的前妻余思敏在去年春天為了離婚事項鬧上家事法庭，還曾為了外傳他只願意負擔小孩每人每月8000港幣（約32073元新台幣）的贍養費，氣得他發聲明表示贍養費的報導與事實嚴重不符。不過他今（27）日早上被香港媒體發現與父親鄭東漢都到了在灣仔的家事法庭，原來離婚拖了一年還沒結案，而余思敏後來也出現，一見到記者就決定不進電梯、繞路迴避。余思敏和鄭中基去年3月就被傳已離異。不過後來被發現他們幾度進出家事法庭，似乎針對財產分配等事宜還有爭論，過了大半年，各方以為事情已塵埃落定，不料今天鄭中基、鄭東漢、余思敏又都到了家事法庭，被追問案件是否已經完結時，鄭中基語氣無奈地直接答道：「還沒呀！」連他的爸爸鄭東漢也出現，表示被人給拖下水，表情也很嚴肅。當年余思敏以娛樂主播的身分，採訪鄭中基的電影宣傳活動而結緣，兩人在2011年結婚後，她就辭去工作、成為全職主婦，10多年來就是照顧他和一雙子女的生活。2024年鄭中基因為情緒、健康等問題暫別演藝圈，余思敏還陪著他去美國進行戒酒治療，豈料2025年3月就傳出兩人離異，後來更出現鄭中基每月僅願支付8000港元贍養費的報導，氣得他發聲明反駁。鄭東漢在基隆出生、3歲移居香港，後來曾經是寶麗金及環球唱片亞太地區總裁，在娛樂界地位舉足輕重，因而鄭中基始終給人「富二代」的印象，贍養費每個小孩每月只願付8000港幣才會讓外界詫異，當時有傳余思敏認為這個數字連國際學校一個月的學費都不夠，更遑論鋼琴、網球等才藝課程開支，認為是鄭家逼她放棄小孩撫養權的手段，鄭中基在聲明中稱這說法完全不實。今天鄭中基和鄭東漢一起到家事法庭，顯示離婚拖了一年都還沒有辦法達成共識，香港媒體追問鄭東漢，余思敏是要爭取資產還是想拿現金，他表示無可奉告，就跟鄭中基一起上車離去。余思敏躲著記者，也沒有發表任何說法，他們之間的贍養費談判、離婚拍板定案等事宜，何時能夠正式確定？目前無人能解答。