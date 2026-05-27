我是廣告 請繼續往下閱讀

▲左起 河智媛、禹洙漢、朴昭映、李珠熙（圖／電通集團提供）

電通集團長期深耕體育娛樂領域，自 1964 年以來，持續參與國際大型體育賽事、娛樂內容開發、粉絲經營與品牌商業合作，累積超過 60 年的專業經驗，並服務近 130 家體育娛樂相關客戶。隨著體育產業逐步從賽事轉向內容化、娛樂化與社群化發展，電通集團旗下電通娛樂( dentsu sports and entertainment )，正式宣布與以啦啦隊經營著稱的奧拉娛樂合作，以不同以往的啦啦隊經紀模式，從「內容經營與商業拓展」為主軸，導入電通集團於大北亞娛樂領域的操作經驗與數據行銷能力，從策略佈局、藝人發展、內容經營到品牌合作全面整合，瞄準快速成長的啦啦隊市場，將球場聲量進一步轉化為具長期價值的內容 IP 與商業資產。近年啦啦隊熱潮持續升溫，從球場邊的應援表演，逐步延伸至社群、短影音、品牌活動與粉絲互動場景。隨著大巨蛋啟用帶動觀賽熱度，加上韓籍啦啦隊成員在台灣職棒與社群平台的高曝光，啦啦隊已不再只是賽事中的演出角色，而是成為連結球迷、粉絲、內容與品牌的重要入口。這也讓品牌合作不再只是單次曝光，而能進一步進入粉絲願意停留、互動與分享的情境之中。電通娛樂觀察到，台灣職棒行銷已逐步從「純比賽導向」轉向「娛樂＋應援」的的複合體驗，觀賽不再只關於勝負，也包含現場氣氛、人物魅力、社群討論與粉絲共同創造的情緒記憶。啦啦隊成員透過舞蹈、個人魅力與社群互動累積高黏著度粉絲，並進一步帶動球衣、毛巾、聯名周邊、品牌活動與社群內容擴散，讓應援文化從情緒支持轉化為實際消費行為。電通娛樂台灣區總監何華軒表示：「體育娛樂化早已成為不可逆的趨勢，但未來真正的核心，不只是讓賽事更有話題，而是如何把內容、藝人、社群與粉絲互動整合起來，形成更完整的體育娛樂生態。啦啦隊正好站在這個轉變的交會點上，能把球場聲量延伸到更多內容與商業場景，也讓品牌有機會以更多元且自然的方式，持續接觸並連結潛在消費者。」不同於傳統經紀模式，電通娛樂此次合作核心不只在於藝人曝光，更將從藝人定位、內容規劃、粉絲經營、品牌媒合到商業轉化，建立更完整的成長路徑。透過結合電通大北亞區娛樂資源與內容操作經驗，讓啦啦隊成員不只在球場發光，也能拓展至節目、廣告、社群內容、品牌活動與線下粉絲體驗等多元舞台。同時，電通娛樂也將導入電通集團在數據與整合行銷的核心能力，從粉絲輪廓分析、內容策略到品牌合作設計，提升藝人經營的精準度與商業轉化效率。未來，雙方也將持續規劃自製內容與線下活動，拓展品牌合作與粉絲互動場景。電通娛樂大北亞區負責人白玉瑩表示：「未來的關鍵不只是為品牌創造聲量，更是如何將聲量持續經營、累積成為長期資產。透過數據、內容與品牌合作的整合，我們希望讓啦啦隊不只成為人氣焦點，也能夠進一步發展為具備持續性商業價值的內容品牌。」奧拉娛樂旗下人氣啦啦隊成員河智媛、禹洙漢、朴昭映、金娟婷、李珠熙、元民柱、李浩銀及朴叡真，已在球場應援、社群平台與品牌活動中累積高度關注。合作類型涵蓋食品、運動、生活、保養美妝、遊戲與 FMCG 等類別，並可延伸出多元的粉絲體驗形式。奧拉娛樂執行長劉翰穎表示：「我們期待透過與電通娛樂的合作，讓藝人有更完整的發展規劃，在不同舞台持續累積作品與影響力。」電通娛樂表示，未來雙方將持續拓展品牌線上內容與線下體驗，打造更完整的粉絲經濟模式。隨著啦啦隊成為連結粉絲與品牌的重要入口，此次合作將開啟體育、娛樂、內容與商業整合的新機會，讓應援文化從賽事現場延伸至更完整的粉絲經濟，也為台灣娛樂產業帶來更具規模與影響力的成長動能。