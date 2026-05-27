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中華職棒富邦悍將昨（26）日以3：4不敵味全龍，吞下2連敗，前8局下發生跑壘小插曲，龍隊三壘跑者林孝程、二壘跑者張祐嘉在三壘壘包附近遭觸殺，裁判組經過電視輔助，推翻原本判決，改判林孝程出局、張祐嘉上壘，悍將總教練後藤光尊不滿判決結果，激動向裁判抗議。今（27）日賽前，後藤親自還原當下與裁判組的溝通過程，並強調這與他當下提出挑戰的地方不同，裁判組也沒清楚說明是「誤判」。前役8局下，龍隊透過保送、安打以及捕逸，在一出局後攻佔二、三壘，朱育賢敲出投手前滾地球，悍將終結者曾峻岳接到球後快傳本壘，隨即啟動夾殺，龍隊三壘跑者林孝程折返三壘、二壘跑者張祐嘉搶佔至三壘，最後2人都擠在三壘。由於林孝程回壘時離壘過遠，導致腳離開壘包，三壘手王念好接到球後，先觸殺腳踩在壘上的張祐嘉，再觸殺腳離開壘包的林孝程，不過三壘審第一時間判定二壘跑者張祐嘉出局。裁判組透過現場廣播表示，「後位跑者（張祐嘉）出局，富邦提出挑戰，看原三壘跑者（林孝程）回三壘是否出局。」悍將針對判決提出電視輔助判決，經過重播，裁判組再次透過廣播更改判決，「原三壘跑者（林孝程）出局，二壘跑者（張祐嘉）上三壘。」悍將總教練後藤光尊無法接受改判結果，激動向裁判抗議，但最後無奈回到休息室。今日賽前練習時間，中職賽務部與後藤再次針對該Play進行說明，過程近30分鐘。後藤還原當下狀況，「王念好觸殺三壘跑者，我想看這部分是否出局，因為一開始裁判判決二壘跑者出局。」後藤透露，在啟動挑戰前，有先跟裁判組不斷確認二壘跑者是否出局，「。」不過裁判組經過電視輔助判決，最後改判二壘跑者上壘，三壘跑者出局，後藤直言，「這跟我想要問的東西是不一樣的。」後藤認為這與說好的不同，因此進行長時間的抗議、溝通。後藤指出，裁判組今日回應他，前役的Play是三壘審的誤判，而當下2名跑者並沒有同時踩在三壘壘包上，因此不構成雙殺，針對三壘跑者是否回壘過遠導致「越位」，裁判組回應是無越位。被問到是否能接受判決的結果，後藤表示，因為規則就是規則，他也只能接受。不過後藤也說，裁判組在判決後，報告的先後順序要調整，「我是日本人，沒辦法百分之百理解他們說的每一句話。希望在報告判決結果時，要先報告是他們誤判。」後藤直言，以此為前提再開始說明後續判決會比較好。後藤透露，聯盟最後並未扣除悍將的挑戰次數，但他不是很喜歡這樣的處理方式，「這樣反而讓我覺得，他們是在用這種方式來彌補先前的錯誤。因為有誤判，所以這次挑戰就不算次數，這種處理方式讓我覺得有點不是很喜歡。」後藤說，他不清楚裁判組怎麼想，但那是他個人的感受。後藤強調，前役的重點在於，判決改變的地方並不是他們請求重播確認的地方，這點讓他有點難以釋懷。不過根據聯盟規章9.6（6）中寫道，「即時重播檢閱小組在檢閱爭議判決之過程中，若同時察覺其他判決有誤或其他狀況時，裁判員有權利同時進行改判。」