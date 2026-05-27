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醫療品質管理逐步走向「持續改善」 衛福部：台灣醫療須徹底擺脫舊思維

在高齡化、智慧醫療與永續治理成為全球醫療的重要發展時，醫療品質不僅侷限在制度化管理，更是醫院的重要核心能力，也讓醫療品質管理已從過去著重「品質保證（QA）」的管理模式，逐步走向以「持續改善（QI）」為核心的治理思維。馬偕醫院舉行第三屆「醫療品質週」活動，邀集院內外專家學者，以AI數位轉型、病人安全、人因工程及環境永續為分享主題。總院長張文瀚認為，醫療品質的核心始終是病人，所有品質改善工作的最終目的，都是希望讓病人獲得更安全、更完善的照護。面對AI醫療、高齡化與醫療環境快速變化，品質改善不能只是一次性的專案，而必須成為醫院持續前進的文化，最終的目標就是「把最好的品質留給病人」衛福部醫事司司長劉越萍則表示，面對高齡化、慢性病增加及醫療環境快速變化，醫療品質管理已從過去著重「品質保證（QA）」的管理模式，逐步走向以「持續改善（QI）」為核心的治理思維。現代醫療不再只是追求制度符合與避免錯誤，而是更強調病人安全、照護體驗、流程優化與跨團隊整合能力，讓品質改善真正融入醫療現場。劉越萍進一步說明，在高齡化與人口結構改變下，台灣醫療必須徹底擺脫舊思維，取而代之的是以數位轉型與新科技成為重要核心進化關鍵。AI與智慧醫療的發展，不是取代，而是協助減輕醫療照護中重複性工作、提升管理效率，讓醫療體系在人力有限情況下，仍能維持醫療品質與病人安全。馬偕醫院醫療品質部主任李君儀表示，此次醫品週除了希望透過院內外交流分享最新趨勢，也鼓勵第一線同仁從臨床工作中發掘問題、提出改善方案，讓品質管理真正融入日常醫療流程之中。