台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」韓籍成員安芝儇（小安）擁有清新五官及身高170公分魔鬼身材，加上霸氣的應援實力，受封「最強外掛」。安芝儇近日分享一張在花蓮車站拍攝的照片，即便衣著寬鬆，依然看得出幾近完美的身型比例。
安芝儇現身花蓮車站 美女配美景賞心悅目
昨（26）日，安芝儇在IG限時動態上傳近照，她紮著高馬尾，穿黑色連帽長袖上衣，搭配寬版長褲，微微低頭，背景是花蓮車站候車月台，美女配美景，相當賞心悅目，安芝儇在配文寫下韓國、台灣、香港的工作行程表。
安芝儇理想型條件曝光 身高笑容酒量成關鍵
安芝儇除了有一張精緻五官，身高170公分的她，光腿長就有100公分，近乎完美的身材比例連女生都傾慕。過去受訪談到理想型，安芝儇表示，先決條件在於身高要高，再來就是喜歡笑容好看的男生，最後再看對方個性是否成熟，因為她不喜歡自尊心強、會說髒話、沒禮貌很自大的人。
除了以上條件，安芝儇希望未來的另一半可以有點酒量，她笑說：「我不喜歡男生比我先醉！」安芝儇認為情侶喝酒是增加情趣，當然前提是對方也有好酒品，曾經被前任動粗的她，不想再遇到有暴力傾向的恐怖情人。
안지현 IG
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昨（26）日，安芝儇在IG限時動態上傳近照，她紮著高馬尾，穿黑色連帽長袖上衣，搭配寬版長褲，微微低頭，背景是花蓮車站候車月台，美女配美景，相當賞心悅目，安芝儇在配文寫下韓國、台灣、香港的工作行程表。
安芝儇除了有一張精緻五官，身高170公分的她，光腿長就有100公分，近乎完美的身材比例連女生都傾慕。過去受訪談到理想型，安芝儇表示，先決條件在於身高要高，再來就是喜歡笑容好看的男生，最後再看對方個性是否成熟，因為她不喜歡自尊心強、會說髒話、沒禮貌很自大的人。
除了以上條件，安芝儇希望未來的另一半可以有點酒量，她笑說：「我不喜歡男生比我先醉！」安芝儇認為情侶喝酒是增加情趣，當然前提是對方也有好酒品，曾經被前任動粗的她，不想再遇到有暴力傾向的恐怖情人。
안지현 IG