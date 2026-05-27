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人工智慧（AI）浪潮席捲全球，隨著部分企業開始以AI發展為由裁員，許多員工也擔憂是否會被AI取代，人工智慧晶片大廠輝達執行長黃仁勳表示，部分企業執行長用AI當成裁員的藉口太懶惰。根據新加坡亞洲新聞台（CNA）報導，黃仁勳接受訪問時，對於部分企業將裁員和失業與AI作連結，他認為這種說法對企業執行長來說實在太偷懶，他納悶，「AI才剛剛發展且逐漸進入實用階段，怎麼可能已經失去工作？」黃仁勳直言，這種嚇人的說法並不負責任，一些企業主管這麼說只是想讓自己聽起來很專業，他罕見說重話「我真的很討厭這樣」。事實上，渣打銀行上週才宣布計畫裁減7000多個職位，執行長溫特思（Bill Winters）也說出公司正利用AI取代低成本人力，引來議論。另據路透先前披露，Meta人資長蓋爾（Janelle Gale）發出的內部信件中證實，公司計畫將大約7000名員工直接移轉至新的AI專案編組，同時將進一步消除管理層級、推動組織扁平化，大動作轉型裁撤組織，預計將波及全球約20%的員工。黃仁勳也對那些擔心飯碗被AI搶走的人呼籲，趕快去學習AI，他強調，會失去工作的原因，是因有人比你更懂得操作AI；他回溯，當初個人電腦出現時，也沒有奪走人們的工作。而是那些不學習如何使用電腦的人被淘汰。