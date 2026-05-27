美國近日發生一起離奇的槍擊案，真相只有一個，但兇手卻是一隻寵物狗！

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根據《衛報》報導，美國內布拉斯加州（Nebraska）史科茨布拉夫鎮（Scottsbluff）當地時間5月23日，一間便利商店外發生槍擊案，一輛皮卡車的車門有槍擊痕跡，還有一名女性手臂被霰彈槍的子彈擊中。

警方獲報後趕到現場展開調查，結果兇嫌竟是一隻狗。原來事發當時，車主將皮卡停在便利商店門口後進入商店，而被留在後座的寵物狗，在車內從一側移動到另一側時，竟觸發了一把已上膛的霰彈槍。

霰彈槍從車內打穿車門，附近一位正在停等紅燈的倒霉女性駕駛手臂也因而被子彈打中，幸好送醫治療後並無大礙。

根據內布拉斯加州法律，開車時在車內攜帶已上膛的霰彈槍是違法的。目前警方仍在調查釐清案發始末，尚未對任何人提出指控。

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倪浩軒編輯記者

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