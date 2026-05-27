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財政部今（27）日發布解釋令，納稅義務人、配偶或受扶養親屬因身心障礙，購買或租賃醫療性質的輔具支出，包括「身體、生理與生化試驗設備及材料」、「身體、肌力及平衡訓練輔具」及「預防壓瘡輔具」等，可在申報綜合所得稅時，列報醫藥及生育費列舉扣除。財政部進一步說明，可列報醫藥及生育費的輔具支出，包括依身心障礙者權益保障法第26條第2項授權訂定「身心障礙者醫療復健費用及醫療輔具補助辦法」第5條附表所列的醫療輔具，還有依身心障礙者權益保障法第71條第2項授權訂定之「身心障礙者輔具費用補助辦法」第2條第2項所列「身體、生理與生化試驗設備及材料」、「身體、肌力及平衡訓練輔具」及「預防壓瘡輔具」3類輔具。財政部表示，所得稅法第17條的醫藥及生育費，是就納稅義務人、配偶及受扶養親屬因病就醫所發生的醫藥費支出，可申報扣除。財政部在105年2月16日核釋因身心障礙「購買」符合規定的輔具，可檢附相關文件，核實列報醫藥費列舉減除。不過，外界對於醫療輔具以租賃方式取得者可否列報尚有疑慮，財政部今日核釋，如因身心障礙而負擔前開具醫療性質輔具的相關支出，不論是購買或租賃方式，均可檢附相關文件，就其實際負擔支出核實列報醫藥費列舉扣除。為簡化納稅義務人申報綜所稅檢附文件的作業程序，財政部指出，納稅義務人、配偶及受扶養親屬購買或租賃上述醫療性質輔具，已依規定向直轄市、縣（市）主管機關申請補助核准者，納稅義務人可檢附主管機關函復的審核結果及統一發票或收據影本，就超過補助部分的輔具支出列舉扣除；未申請補助或主管機關未予補助者，應檢附醫師出具之診斷證明及統一發票或收據正本，核實列舉扣除。