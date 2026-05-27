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▲ 蔡英文也笑著揶揄，每次和賴瑞隆合體，好像都在吃東西。讓賴瑞隆連忙回應，高雄實在有太多美食，而小英根本是「美食家」。（圖／立委賴瑞隆辦公室提供）

前總統蔡英文今（27）日應立委賴瑞隆、邱議瑩邀請，再度南下高雄，前往美濃體驗食農教育並品嚐六龜山茶。蔡英文笑稱，「很久沒自己做飯了」。她也表示，上次到高雄是走進草地與漁港，這次則是直接走進米香、茶香與農村日常，高雄真的很適合一來再來。繼4月中到高雄果嶺與陳其邁、賴瑞隆健行野餐，並到蚵仔寮採買海產後，蔡英文對高雄人的熱情與在地風土念念不忘，這次深入感受農業魅力，也推廣高雄農村故事品牌。抵達美濃未來超市，美濃農會總幹事鍾清輝向蔡英文介紹台灣常見米種，蔡英文更親手以美濃147米製作飯捲，蔡英文笑稱，「很久沒自己做飯了」。她也表示，上次到高雄是走進草地與漁港，這次則是直接走進米香、茶香與農村日常，高雄真的很適合一來再來。賴瑞隆指出，美濃是台灣重要農業重鎮，素有「食材珠寶盒」美譽，各式農作物都是高雄的驕傲。其中，「高雄147號」更是高雄區農業改良場育成的第一個香米品種，年年獲得國內外獎項，讓地方農產走向精緻化與國際化。邱議瑩則介紹，美濃農會推動「米存摺」，讓農友可領用契作良質米，地產地銷，讓農民家庭能吃到自己土地種出的好米。她表示，這樣的制度，正是在地農業最珍貴之處，不僅是賣產品，更保存土地記憶、凝聚社區情感，讓農業成為生活文化的一部分。賴瑞隆表示，六龜山茶的故事，是高雄從災後重建走向地方創生的縮影，讓更多人看見高雄山城的韌性與生命力。他強調，第一級產業的農業，更能結合觀光、教育、文化與城市品牌，成為高雄邁向國際的重要軟實力。賴瑞隆分享，前幾日赴日本拜會友台政要時，特別準備六龜山茶等高雄農產加工品作為伴手禮，讓不少日方人士留下深刻印象，相當喜愛，也讓在地農產品成為另類「城市外交」。蔡英文也笑著揶揄，每次和賴瑞隆合體，好像都在吃東西。讓賴瑞隆連忙回應，高雄實在有太多美食，而小英根本是「美食家」；現場互動逗趣，也讓氣氛更加熱絡。最後，蔡英文一行在鍾清輝介紹下，參觀美濃未來超市，也與地方農友、民眾互動。賴瑞隆表示，蔡英文ㄧ再來訪，代表高雄不但讓人喜愛，也讓人想念；而高雄的山海河港與農村風景，正共同構成一座多元、溫暖且具魅力的城市。賴瑞隆強調，未來高雄不但要以科技半導體領航產業，也要照顧傳統產業，更要讓農業品牌、在地文化一起被世界看見。他會攜手立委、議員等隊友，持續把高雄最好的米、最香的茶、最棒的農產品、最溫暖的人情味，轉化為城市競爭力，讓高雄從土地出發，走向更大的舞台。