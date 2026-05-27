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賴清德：台美關係因《台灣關係法》、六項保證堅如磐石

賴清德致贈張忠謀自傳給川普

▲美國在台協會舉辦美國國慶250年酒會，賴清德總統（左）受邀出席。（圖／讀者提供）

美國總統川普（Donald Trump）日前表示，將與台灣總統賴清德進行通話，還強調「我會和所有人對話，我們會著手處理台灣問題」，引發國際高度關注。今（27）日美國在台協會舉行獨立250週年酒會，總統賴清德出席致詞，並送上台積電創辦人張忠謀的自傳，指定要送給美國總統川普。今（2026）年是美國建國250周年，AIT為擴大邀請並慶祝，特別選在館區內舉辦酒會活動。正值立院審查軍購特別預算之際，AIT也展出多款美製無人載具，包括彈簧刀300自殺無人機、機械狗（四足機器人）。立法院長韓國瑜、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、國民黨主席鄭麗文等人也應邀出席。賴清德致詞時表示，今年是美國獨立建國250週年，偉大的美國人民在250年前用無比的勇氣寫下追求自由的歷史篇章，這份勇氣在全球各地生根茁壯，也深深影響了世界各地。賴清德還說，今年也是台灣總統直選30週年，30年前偉大的台灣人民也以無比的勇氣，不畏懼中國飛彈威脅，用神聖的選票打造民主台灣，確立了國家的未來，「台灣和美國隔著浩瀚的太平洋，距離遙遠，但我始終相信，自由讓距離更接近，民主讓友誼更加緊密。」賴清德期待，台美兩國數十年來在《台灣關係法》以及六項保證的基礎上維持堅如磐石的關係，並持續深化、加強合作。他強調，希望能夠確保台海的和平穩定現狀，不容許任何勢力以武力或脅迫的手段改變台海現狀，因為台海的和平穩定牽涉到世界安全跟繁榮的必要元素。賴清德指出，台灣與美國要持續深化經貿合作，特別現在是AI時代，台灣是美國第四大貿易國，後來進步到第二大貿易國、今年第一季美國是台灣最大貿易國，兩國的經貿關係如此深厚，美國有25個州以及特區關島在台灣設有經貿辦公室，期待台美在21世紀貿易倡議、矽盛世宣言、台美經濟安全共同聲明、經濟繁榮夥伴對話（EPPD）的平台上，持續深化兩國的關係，盼經貿合作促進台美經濟的繁榮，也能夠外溢到全世界。賴清德說，「我不是空手而來！」現場展示來自台南的蘭花，花瓣噴上美國的國旗染色，並拿出「雞蛋糕」，他說250週年生日快樂，生日一定要吃蛋糕，西方的蛋糕吃多了，所以帶來傳統的台灣庶民美食「雞蛋糕」，上面特別打磨250週年紀念的字樣。最後，賴清德拿出《張忠謀自傳》，他解釋川普「對於台灣的半導體產業多所關心」，希望美國「再工業化」，成為世界的人工智慧中心，書裡頭記載台灣的半導體產業如何發展，他將更了解台灣的半導體產業，台美合作也將會更密切，請AIT處長谷立言（Raymond Greene）轉贈給川普。