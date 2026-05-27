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台積電員工分紅議題延燒，董事長暨總裁魏哲家今（27）日親自主持內部溝通會。傳出魏哲家在會中信心喊話，除了強調公司對員工照顧不會改變，也鼓勵同仁投資自家公司股票，並稱若拿分紅買進台積電股票，未來生活將無虞。台積電近期傳出擬調整員工分紅比例，引發部分員工反彈，魏哲家因此取消原定海外出差行程，親自出面說明。傳出他在會中表示，台積電對未來營運具有高度信心，也希望員工相信公司長期發展。魏哲家提到，台積電承襲創辦人張忠謀重視員工照顧的理念，長期堅持不裁員，待遇也要維持優於業界。他表示，台積電不會只用單位是否賺錢，來決定員工分紅多寡；即使部分單位未直接貢獻獲利，員工仍是公司重要的一份子。針對外界關注分紅議題，魏哲家說明，台積電每年會依營收、獲利與整體資源配置，由董事會重新檢視盈餘分配。公司分配盈餘時，會同時考量員工、股東與社會。他也強調，台積電未來會增加對社會永續資源的投入，回饋台灣，但這不代表降低對員工的照顧。自2023年以來，台積電員工分紅每年成長幅度都不低於3成；若今年員工績效考核與去年一致，他有信心全年分紅仍將維持強勁成長，增幅可望超過去年水準。至於薪資政策，魏哲家表示，目前暫無結構性調薪計畫，但不擔心競爭者搶人。他也再次表達對台積電未來的信心，鼓勵員工若相信公司，就可將分紅投入自家股票，與公司一起分享長期成長成果。