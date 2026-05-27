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輝達執行長黃仁勳今（27）日訪台第五天，上午他出席於北士科舉辦的員工大會之後，行程馬不停蹄，晚間他再與廣達董事長林百里相約餐敘，地點選在台北國賓大飯店中餐廳，而黃仁勳的妻子洛麗（Lori Mills）與兒女也都到場，黃仁勳表示，今晚最主要是慶祝雙方長期合作夥伴關係。林百里晚間率先抵達餐廳，向現場媒體揮手致意後即進入會場，未接受採訪。廣達副董事長梁次震，以及廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令也提前到場，並在門口迎接黃仁勳。此外，兒子黃勝斌、女兒黃敏珊稍晚抵達，同樣由楊麒令親自接待。黃仁勳接受媒體訪問時指出，今晚與林百里會面餐敘主要是慶祝合作關係。下半年會非常的忙，供應鏈的生產、製造都會忙出新高度，所以，他想要感謝廣達的幫助與支持，而自己（黃仁勳）的家人也有一起來，所以大家會好好享受這頓晚餐。至於媒體問到黃仁勳是否會以參與私募或是參股的方式來投資台灣公司，對此，黃仁勳回應，輝達持續投資台灣公司，台灣公司都非常棒。他說，每年他都會到台灣參與COMPUTEX，輝達在台灣的業務這幾年來大幅成長，因此，能在這裡與生態系夥伴一起慶祝是很棒的事。黃仁勳還提到，多年前，輝達在台灣大概只有10個合作夥伴。但現在，已經有100個不同的合作夥伴，所以，能慶祝生態系是非常值得的。此外，媒體問到是否有機會在台灣南部設立研發中心，他笑回，「如果可以的話那就太棒了」，甚至開玩笑表示，也許未來應該在南部舉辦COMPUTEX。當媒體提到高雄時，他也回應「是個好點子」。