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具教煥、高允貞主演的韓劇《努力克服自卑的我們》，由知名導演車榮勳和王牌編劇朴海英聯手打造，上週迎來了大結局。在開播前被無數劇迷看好能奪下年度劇王寶座，然而最終的收視成績卻跌破眾人眼鏡。首播僅以2.2%的慘淡數字起步，播出中期甚至一路下滑至1.5%左右，劇情壓抑、人設太勸退等評論滿天飛，讓這部原本備受期待的作品，無奈成為今年上半年收視最慘的韓劇。收視率慘遭滑鐵盧的關鍵，最直接的原因在於碰上強勁的對手。先是強碰IU、邊佑錫主演的《21世紀大君夫人》，眼看對手開播就迅速吸走超多話題度。後期又遇上申惠善主演的《秘戀稽核中》，可說是被雙重夾擊。此外，《努力克服自卑的我們》選在週六、週日播出，但整體基調過於灰暗、步調緩慢，對於習慣在週末夜尋求娛樂放鬆的傳統電視觀眾來說，實在過於沉。各種因素之下，讓《努力克服自卑的我們》的收視成績差強人意，幾乎沒有生存空間。除了外部大環境的競爭，劇中男女主角的角色設定也成為勸退觀眾的一大主因。具教煥飾演的男主角黃東滿，是一個堅持了20年夢想卻一事無成的中年準導演。為了掩飾内心的極度自卑，在劇中經常展現出憤世嫉俗、無理取鬧的行為，甚至在朋友的慶功宴上無視場合毒舌批評，種種彆扭又不討喜的舉動讓許多觀眾直呼無法產生共鳴。同時，男女主角在劇中的年齡差距與情感線火花不足，也被部分網友吐槽讓人有些出戲。更讓電視觀眾難以忍受的，是編劇將成人世界的精神痛苦具象化得太過殘酷。劇中不僅有男主角為了填補內心黑洞而出現的報復性爆食行為，高允貞飾演的女主角也因為職場壓力過大而反覆流鼻血，太過於真實地反映出角色的焦慮。雖然是想追求更深度的藝術層面，但對於觀眾而言，過多的負能量反而成了一種精神負擔，進而導致收視率長期在低谷徘徊。雖然在電視台的收視表現令人遺憾，但《努力克服自卑的我們》的藝術價值依然無法被忽視。大結局最終回升至5.2%，主角們在經歷種種不堪與崩裂後，最終在彼此的破碎中找到了與世界和平共處的方式。