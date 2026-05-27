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▲小玥兒的身形、背景和走路姿態都讓人想起已故的大S。（圖／翻攝自麻六記小紅書）

▲已經12歲的小玥兒身高目視超過165公分。（圖／翻攝自麻六記小紅書）

大陸富商汪小菲2024年5月和台灣醫美顧問馬筱梅再婚，他日前飛來台北陪伴與前妻大S所生的大女兒「小玥兒」，不僅親自帶愛女去上畫畫課，父女倆還去吃高級法式料理，曝光的影片中，小玥兒話不多，偶爾以背影入鏡，一票網友看了驚呼：「背影跟大S真的好像啊」、「聲音好像媽媽」、「走路跟大S一個樣！」汪小菲近日在社群平台分享與女兒小玥兒互動的影片，除了全程陪著愛女上繪畫課、驕傲地秀出小玥兒的作品，兩人還一起到餐廳享用頂級法國餐，片中，已經12歲的小玥兒身高目視超過165公分，一頭烏黑過肩長髮隨身體律動飄逸，一舉一動都有媽媽大S的影子。用餐時，汪小菲表示正在和女兒約會，接著一道一道介紹餐點給愛女聽，雖然小玥兒只有回應「嗯」、「冰喔」等語，但仍可聽出聲音相當溫柔，口氣也很像大S，網友熱烈討論，「她走路的姿勢步伐，和親身母親一模一樣」、「好像媽媽」、「汪看到小玥兒會不會突然想起大S...」汪家人對大S的兒女極度保護，汪小菲老婆馬筱梅過去多次拒絕談論大S的小孩，或是讓自己的繼子女拋頭露臉，不過對親生兒子「汪寶」則相對大方，甚至直言「（大家）想拍就拍，沒事！」針對此事，她曾經說明原因，強調這是她和老公汪小菲、婆婆張蘭達成的家庭共識。馬筱梅認為，小玥兒和小箖箖的生母是大S，她沒有權力代表他們決定是否曝光，更不希望利用孩子來博取直播流量或關注，且之前只是孩子的背影照流出就引發風波，甚至讓汪小菲捲入官司，因此身為繼母的她更必須格外避嫌，主要基於保護孩子隱私與避免法律及道德爭議的考量。