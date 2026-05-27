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高雄市某國小教師不幸墜樓事件，高市府教育局期盼大眾能用更多理解與溫柔，陪伴並度過最難熬的時期。目前事件的相關調查均已進行中，也將持續強化教師支持機制。同時，案發後第一時間教育局即派員前往學校關心並掌握狀況，除立即啟動校園危機處理機制外，也同步整合市府衛生局及大專院校資源，並協調專業心理師駐校，並透過導師觀察、家長回饋及專業評估。教育局表示，在案發後第一時間即派員前往學校關心，持續掌握學生與教師的心理復原情形，針對個別需求提供即時諮商與支持服務，並視實際狀況滾動調整輔導人力與諮商空間配置，全力挹注相關資源及經費，確保每一位需要協助的師生，都能被穩穩接住、不被遺落。同時，教育局每日派員進駐校園，並與學校配合檢調檢視相關案件釐清資訊，陪伴學校穩定校務運作，協助校園早日恢復安定。教育局指出，事件發生後，學校即刻啟動緊急應變處置，並於第一時間發送「給家長的一封信」，向家長說明事件概況及後續輔導協助措施，提醒家長留意孩子可能出現的情緒波動與延遲性壓力反應，並透過親師合作機制，共同守護學生心理健康。學校也已全面啟動校內關懷與輔導機制，並依案件接觸程度安排分級介入與後續陪伴，讓每一位受到影響的師生都能獲得適切支持，提供校內親師生必要支持與陪伴，盼以最即時、最溫暖的力量，陪伴校園一起走過這段艱難時刻，逐步回復平穩與安定。針對教師支持系統，教育局強調，教育現場承載著守護孩子成長的重要使命，也深知每位教育夥伴所承受的責任與壓力，將強力監督各類校園霸凌問題，不讓學校，行政與老師孤軍奮戰。教育局也持續強化教師心理支持機制，與衛生局攜手合作落實推動教師心理支持網絡。除依「高雄市所屬各級學校教師諮商輔導支持體系設立辦法」外，今年更加碼提升擴大駐點心理師資源，增加心理諮商補助次數，由每人5次提高至12次；若經專業評估仍有需求，不受次數限制。同時擴增簽約心理諮商機構、挹注經費協助各校辦理壓力調適與情緒支持課程，並透過員工協助方案（EAP）整合醫療與心理資源，為處於高壓環境下的師生提供即時且必要的輔導，成為第一線教育夥伴最堅實的後盾。全國自殺防治中心主任黃敏偉醫師也特別理性呼籲，面對此急性創傷，校方與家長未來數週須密切觀察學童是否出現失眠、過度依賴或情緒轉變等急性壓力反應，並由專業人員協助輔導。針對網路與媒體產生的效應，黃敏偉也指出，過度報導易引發模仿，但若媒體能嚴格遵守「八不六要」原則（不要簡化自殺原因、歸咎單一因素），並提供正確求助管道與辨識危險因子的訊息，便能轉化為守護大眾的「保護因子」。同時，每個人都能是自殺防治守門人。若身邊親友出現情緒低落、失眠或食慾改變等異常行為，請主動傾聽、關懷並鼓勵尋求專業協助。唯有強化心理防護網並保護目擊師生，才能攜手渡過心理衝擊，強化心理韌性。教育局也會持續攜手學校、家庭與專業團隊，共同守護校園心理安全網，陪伴受影響的師生一步一步走向平穩復原，讓校園重新成為安心學習、彼此支持的地方。