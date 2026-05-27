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中信兄弟今（27）日面對台鋼雄鷹，前五局遭到舊將艾速特封鎖，從22日對味全龍最後一局開始計算，目前已經連續24局沒有任何分數進帳，打線陷入本季最大低潮，至於中職史上「最長局數掛蛋」紀錄，竟也是黃衫軍所創下，為中信兄弟前身兄弟象，2006年球季創下的連續38局無得分，至今仍是聯盟紀錄。兄弟22日對味全龍第八局靠宋晟睿安打攻下1分，想不到下個半局牛棚砸鍋單局失6分，終場2：7吞敗，想不到宋晟睿該戰安打，就是兄弟最近5天唯一1分，上周末兩戰黃衫軍合計擠出11支安打，卻換不回1分，累積19局無得分。本場面對台鋼雄鷹，中信兄弟錯失第4局三壘有人機會、第5局一二壘有人機會，前五局再度不知得分為何物，目前累積24局無得分，距離改名為中信兄弟後的最長無得分紀錄，僅剩1局之遙。原紀錄是2022年4月8日至12日。如果中信兄弟本戰再度被完封、連續28局無得分，將是中職37年史上第五差紀錄，好消息是距離史上最慘連續無得分紀錄，仍有多達10局「扣打」，壞消息則是創下該紀錄的球隊，就是中信兄弟前身兄弟象，在2006年8月9日至16日期間，曾經橫跨8天、連續38局無得分，至今仍高懸在中職紀錄榜上。一、兄弟象：連續38局無得分（2006年8月9日－16日）二、誠泰：連續36局無得分（2003年9月20日－26日）三、三商：連續34局無得分（1990年9月7日－15日）、俊國（1995年9月17日－28日）四、誠泰：連續31局無得分（2006年8月15日－19日）五、三商：連續28局無得分（1995年5月10日－17日）、統一獅（2010年9月7日－11日）