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在電視收視率的世界裡，數字往往不能代表一切。由具教煥、高允貞主演的韓劇《努力克服自卑的我們》，雖然在電視台播出時創下近年週末劇的低收視紀錄，但在網路社群與串流平台上還是有下多正面評價。在海外Netflix上線後迅速衝上熱門前十名，無數在職場與生活中感到迷惘的年輕人紛紛淚推，大讚劇中刀刀見血的扎心台詞，雖然不是那種會看得很過癮痛快的爽劇，依然有不少社畜們將它封為2026年的心靈神劇。繼《我的大叔》與《我的出走日記》之後，編劇朴海英又再度抓住了現代人的集體病症，韓文原名直譯為《所有人都在與自己的無價值感對抗》，比起傳統韓劇追求高潮迭起的爽快情節，反而安靜地把成年人最不願承認的自卑、逞強與比較心態攤在陽光下。明明已經用盡全力生活，卻依然覺得自己一無是處的無力感，直擊了許多因為競爭社會而筋疲力盡的上班族們，讓他們看見了最真實的自己。劇中許多經典台詞更是成為網路瘋傳的金句，直擊現代人孤獨的心靈。例如男主角獨自站在山頂上，對著空氣聲嘶力竭地大喊自己的名字並自己回答，面對旁人的不解，他淡淡地吐出一句：「如果不這樣做，就好像我不存在這世界上。」一席話讓被社會邊緣化的觀眾在深夜裡一邊看一邊痛哭，不刻意討好觀眾的誠實，反而更能帶來心理慰藉。兩位主演演出角色狼狽又細膩的掙扎，入木三分的演技也是關鍵。具教煥用動物性的原始演技，演活了步入中年卻一事無成的自私與卑微；高允貞則成功擺脫過往的外貌包袱，將外表幹練平靜、內心卻早已崩潰到身體自動流鼻血的壓抑女性演得令人心疼。兩人在劇中在各自的破碎與不堪中重新學會面對彼此，雙向救贖的過程展現了情感厚度。隨著全劇落幕，主角們沒有走向世俗定義的大發橫財或功成名就，而是學會了接納自己的平凡與不完美。《努力克服自卑的我們》成功承襲了《我的大叔》與《我的出走日記》那種喪中帶暖的路線，為因為生活、工作深陷無力感的人們帶來一絲慰藉。