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國安會前秘書長金溥聰，今（27）日在接受中廣前董事長趙少康專訪時，針對馬英九妻子周美青、大姐馬以南發出聲明和向法院提出輔助宣告一事，金溥聰坦言，馬家事前沒聯絡，事後馬英九試圖聯繫周美青也聯絡不上，更透露兩人目前沒有住在一起，住在對面間，「新聞出來後有去敲門，但（周美青）沒有開門」，被媒體解讀是馬周兩人分居。金溥聰晚間發出聲明，澄清沒有用「分居」說明馬英九伉儷婚姻關係，更稱「本人很清楚周美青女士每天細心照顧馬總統的生活起居及飲食」，對於未能充分解釋清楚，造成周美青困擾鄭重致歉。金溥聰稍早發出聲明，關於部分媒體報導他受訪時透露馬前總統和周美青女士「分居」，本人特別聲明，從未用「分居」兩字來說明馬總統伉儷的婚姻關係。金溥聰說，本人在接受趙少康訪問時，回應趙先生提問馬以南女士向法院聲請輔助宣告，周美青是否知情？本人在轉述馬前總統說法時，因未能詳細的解釋說明，導致媒體誤以為馬總統去敲門，就是兩人未住在一起。金溥聰說，事實上他很清楚周美青每天細心照顧馬前總統的生活起居及飲食。因本人受訪時未能充分解釋清楚，導致媒體誤會，這會讓周美青女士感到很大的困擾，本人在此向馬前總統的家人尤其是周美青女士鄭重致歉，特此聲明。