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刷新台灣 5 月歷史最高溫！氣象署列新紀錄

5 月 27 日「署屬氣象站」高溫紀錄

▲今（27）日全台多地湧現極端高溫，北北基更一舉刷新了 5 月份的歷史最高溫紀錄，宛如提早進入盛夏。（圖／記者陳明安攝）

▲高溫燈號一圖看懂。（圖／中央氣象署）

為什麼今年 5 月這麼熱？3 大「高溫魔王」發威

台灣這波到底要熱到什麼時候？最新降溫時間表一次看

今年 5 月真的熱翻了！中央氣象署表示，受到太平洋高壓沉降、華南暖空氣移入以及地形沉降等多重因素交織影響，今（27）日全台多地湧現極端高溫，北北基更一舉刷新了 5 月份的歷史最高溫紀錄，宛如提早進入盛夏。全台更有高達 7 個縣市的局部自動氣象站觀測到 38°C 以上的驚人高溫，台南玉井還直逼 40°C 大關！後續的降溫時間點也出爐了。據氣象署官網顯示，今（27）日截至下午 5 時 30 分，共有 4 個測站出現 39°C 以上高溫。其中，最高溫出現在台南市玉井區，達 39.8°C；其次為新北市新店區屈尺 39.6°C。另外，台南市北寮高溫也達 39.1°C、新北市雙溪 39°C、台北市社子 38.8°C。台北、基隆等測站則創下設站以來 5 月最高溫紀錄。除了上述署屬大型氣象站，全台各地的自動氣象站也慘被「烤」焦。5 月 27 日觀測到 38°C 以上極端高溫的7縣市與測站如下：氣象署表示，近期之所以會出現大範圍的極端高溫，是因為多種大氣高溫條件剛好在對的時間點重疊：台灣近期已連續多日受到太平洋高壓籠罩，大氣環境下沉增溫，地表早已累積了大量熱能。今日剛好碰上華南地區的暖空氣隨西風東移移入台灣上空，使得 36°C 以上的高溫範圍進一步向外擴大。台北盆地、西南部內陸平原及花東縱谷因地形因素缺乏海風散熱。雪上加霜的是，西南風越過林口台地後，在北北基地區形成了強烈的地形沉降增溫，就像是一支開到最強的巨型熱烘烘「吹風機」對著北台灣狂吹，形成熱上加熱。面對這波酷暑氣候襲來，許多民眾關心究竟何時才能降溫？氣象署給出了明確的時間表，依舊被高溫籠罩。大台北地區、南部近山區平原、花東縱谷仍有 37°C 左右或局部更高的極端高溫，全台各地普遍容易出現 33~36°C 的高溫，出門防曬與補水必須做足。則受到鋒面接近及午後降雨影響，連續幾天的爆熱情況終於迎來轉折，北台灣、東半部高溫有機會稍稍下降至 30~31°C 左右，但體感仍偏悶熱。到了時，才換到中南部縣市開始降溫，於受到鋒面影響的時間點較晚，週五白天高溫仍維持在 32~35°C 之間，預計要等到週六（30日）高溫才會出現稍微下降的趨勢。