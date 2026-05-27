我是廣告 請繼續往下閱讀

國巨董事長陳泰銘今（27）日表示，目前主要AI大廠都是國巨客戶，不論GPU或ASIC相關客戶，都已和國巨建立合作關係，且從設計端就開始導入，黏著度高。陳泰銘指出，國巨這幾年持續朝電子零組件解決方案供應商轉型，不只提供先進技術與產品，也依照客戶需求開發客製化產品。由於國巨早在幾年前就參與客戶設計，並提前布局產能，讓AI客戶在零組件供應上更有信心。面對市場關注交期拉長，陳泰銘認為，交期延長不一定完全代表市況過熱，有時也反映產能已接近上限。國巨的策略是不等訂單滿載才擴產，而是在產能利用率達8成以上時，就開始評估擴充，避免供應能力受限。國巨股東會也通過現金股利配發案，每股配發6元現金股利，配發率超過5成，總配發金額約123億元。以陳泰銘持有約14萬1441張國巨股票估算，這次可望入袋約8.4億元現金股利。近期國巨股價狂飆，4月以來股價漲幅達187%，今日盤中觸及漲停，終場收701元。