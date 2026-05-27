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懸賞 20 萬新台幣！台南米克斯「阿妹」四大特徵

▲「阿妹」今年已高齡 12 歲，毛髮呈現獨特的長毛金棕色，走失時身上僅掛著項圈。（圖／永康大小事）

阿妹走失已經5天！飼主承諾：找到一定奉上獎金

▲吳小姐表示，只要能幫忙讓阿妹平安回家，一定雙手奉上 20 萬元獎金。（圖／永康大小事）

尋狗切勿驚擾！飼主急籲：狗狗不親人請勿圍捕

繼雲林米克斯「美琪」走失引發全台協尋熱潮並平安落幕後，台南永康也出現重金尋狗啟事！一名家住台南永康的吳小姐在社群上發文，懸賞 20 萬元新台幣急尋相伴 12 年的愛犬米克斯「阿妹」，而這一次輪到台南人出任務了！為了讓熱心民眾能精準辨識，吳小姐提供了「阿妹」的具體外觀與個性特徵：米克斯犬（混種犬），毛髮呈現獨特的長毛金棕色。阿妹今年已高齡 12 歲，屬於高齡老犬。走失時身上僅掛著項圈，沒有牽繩。非常貪吃，但不太親人。飼主吳小姐貼文資訊，「阿妹」是在 5 月 22 日下午 4 點 20 分，於大灣路 942 巷 449 弄玉米田走失，至今已經 5 天，家人每天都心急如焚。為了展現尋狗決心，吳小姐已正式前往台南市警局永康分局大灣派出所備案登記。她也強調，網路上的懸賞承諾皆具備法律效力，只要能幫忙讓愛犬平安回家，一定雙手奉上 20 萬元獎金，期盼透過大眾與網路的力量創造奇蹟。雖然 20 萬懸賞金非常誘人，也成功吸引大批台南在地網友動員尋狗，但吳小姐也在貼文中發出重要安全警訊：飼主呼籲，若民眾在永康或台南周邊道路發現疑似阿妹的蹤跡，請立刻致電通知她，請絕對不要試圖包圍、伸手抓捕或大聲驚嚇牠，以免狗狗因緊張咬傷人，或是因受驚嚇暴衝引發車禍。