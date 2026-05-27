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▲大坂直美在蘇珊·朗格倫球場（Court Suzanne-Lenglen）現身時，身著一套極具設計感的兩件式裝束。（圖／路透／達志影像）

四屆大滿貫冠軍大坂直美（Naomi Osaka）不僅球技備受矚目，其場上的「時尚外交」更是每次大賽的焦點。在法國網球公開賽首輪賽事中，大坂直美以一套令人驚豔的「艾菲爾鐵塔」主題造型亮相，不僅成功擊敗德國對手席格蒙德（Laura Siegemund）晉級次輪，更再度成為賽場上的話題女王。大坂直美在蘇珊·朗格倫球場（Court Suzanne-Lenglen）現身時，身著一套極具設計感的兩件式裝束。外層搭配黑色馬甲與同色系百褶裙，內搭則是與知名運動品牌 Nike 合作的金色亮片網球洋裝。當巴黎的陽光灑在球場上，洋裝上的亮片隨之閃爍，宛如夜空中璀璨的艾菲爾鐵塔。賽後受訪時，大坂直美親自揭曉設計靈感：「這非常具備高級訂製（couture）的風格。而且很有趣的是，你知道艾菲爾鐵塔在夜間閃閃發光的樣子嗎？我覺得自己看起來有點像那樣。」大坂直美透露，此次與瑞典裔設計師 Kevin Germanier 合作，目標就是要尋找能夠理解她個人風格，同時能向法國致敬的設計。大坂直美坦言，自己成長過程中深受威廉絲姊妹（Serena and Venus Williams）的影響。「我小時候看著威廉絲姊妹的壯觀登場，甚至能看著照片說出那是哪一年的造型。我希望現在也有孩子能像我當年一樣，感受到我對時尚的熱愛與表達。」她表示，自己平時話不多，因此選擇透過衣服來發聲，「透過大膽的顏色、圖案或布料來展現自我，這就是樂趣所在。我希望在網球場上能找回那種大膽表達自我的精神。」這套「閃亮」造型雖博得滿堂彩，但大坂直美本人其實一度擔心反光會影響賽事，甚至準備了兩件普通球衣作為備用。世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）對此大加讚賞，認為這正是時尚界的魅力所在，「她充滿自信地表達自己，這非常美。」然而，賽場上的火藥味並未因時尚而消減。對手席格蒙德在賽後受訪時語帶不滿，直言自己是來打球的，「不是來參加時裝秀的。」對於大坂直美的時尚展示，她表示絲毫不在意，認為對手想做什麼是她的自由。儘管時尚展示引發熱議，大坂直美的核心目標依然是成績。她本屆法網志在突破自我，力求生涯首度闖進法網第三輪。隨著首輪順利過關，她將在週四的第二輪賽事中，面對2024年奧運單打銀牌得主維基奇（Donna Vekić）。