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美股主要指數周三（27日）早盤記憶體概念股再度上漲，美光股價勁揚5%，台積電ADR也上揚3%，來到歷史高點430美元。美股四大指數27日早盤，截止至台灣時間晚間10點，道瓊工業指數上漲123點或0.24%、那斯達克指數平盤震盪、標普500指數同樣在平盤徘徊、費城半導體指數下跌167點或1.3%。個股部分，台積電ADR勁揚3%、輝達小跌近2%；記憶體族群仍有部分漲勢，美光股價一度上漲5%、SanDisk小跌1%、希捷科技也上漲3%。光通訊再度回檔，Coherent下跌超過4%。瑞銀集團（UBS）發布美光看漲報告，表示由於記憶體供應商簽署了多項長期協議，以推動人工智慧（AI）的發展，美光股價有望翻一倍以上，受此提振大幅上漲。投資者已將記憶體晶片製造商視為參與人工智慧牛市的首選。美光的韓國同業SK海力士（SK Hynix）市值也突破了1兆美元。