我是廣告 請繼續往下閱讀

世界球后史薇泰克（Iga Swiatek）在法網公開賽持續展現其「紅土女王」的絕對宰制力。在27日進行的女子單打第二輪賽事中，這位四屆法網冠軍以6：2、6：3直落二擊敗世界排名第35名的捷克選手貝萊克（Sara Bejlek），順利挺進第三輪，生涯在羅蘭加洛斯的戰績推進至42勝3負。史薇泰克曾於2020、2022、2023及2024年四度奪下法網后冠。在本場比賽中，她展現了極佳的開局節奏，兩盤均迅速取得4比1的領先優勢。儘管左撇子的貝萊克在盤末發揮頑強韌性，積極透過強勢正手拍逼出破發點，並四度成功破發，但史薇泰克最終仍憑藉高達71%的第一發得分率，以93分鐘結束戰鬥。然而，這位頭號種子也坦言比賽中出現了一些「粗糙」的時刻。史薇泰克全場出現38次非受迫性失誤，並有6次雙發失誤，第二發得分率僅達28%（贏下25分中的7分），顯示其在比賽中段仍有調整空間。賽後，史薇泰克的團隊展現了極高的備戰效率，教練羅伊格（Francisco Roig）隨即前往觀戰，為史薇泰克鎖定第三輪對手——將在2017年法網冠軍奧斯塔彭科（Jelena Ostapenko）與波蘭同胞里內特（Magda Linette）之間產生。這對史薇泰克而言將是極大考驗。奧斯塔彭科目前在對戰史薇泰克的紀錄上，以6勝0負佔據絕對優勢，是其生涯難以跨越的夢魘；而里內特則曾在今年3月的邁阿密公開賽擊敗過史薇泰克，那場敗仗甚至促使史薇泰克更換教練團，延攬納達爾的前教練羅伊格入隊。隨著巴黎持續受高溫熱浪影響，法網賽事進入白熱化階段。除了史薇泰克外，第11種子本西奇（Belinda Bencic）亦以6：4、6：0輕鬆淘汰美國對手麥克納利（Caty McNally），順利晉級。而在中央球場「菲利普·夏蒂埃」（Court Philippe-Chatrier）方面，傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）與第二種子茲維列夫（Alexander Zverev）亦在隨後的賽程中先後登場。在紅土賽季的高強度角逐下，史薇泰克能否延續她生涯在法網「先拿下一盤即保持38勝0負」的絕對防線，並突破可能面臨的強敵關卡，受到關注。