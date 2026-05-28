中國導航App「高德地圖」日前因在台被發現可以支援紅綠燈倒數、3D街景等功能，引發外界資安疑慮。數位發展部公布4款中國App資安檢測結果，除高德地圖外，影音平台「嗶哩嗶哩（bilibili，簡稱B站）」、「愛奇藝（iQIYI）」及聊天軟體「BIMOBIMO」也被點名，提醒民眾應審慎評估是否使用。

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▲資安署蔡署長福隆強調民眾應避免使用高風險App，以確保財產及隱私安全。（圖／翻攝數發部）
▲資安署蔡署長福隆強調民眾應避免使用高風險App，以確保財產及隱私安全。（圖／翻攝數發部）
高德地圖風險最高，檢出11項風險

數發部表示，這次由國家資通安全研究院直接從Google Play與Apple App Store等官方平台下載受測App，檢測高德地圖、B站、愛奇藝與BIMOBIMO等4款中國製App，檢測範圍涵蓋4大使用者核心風險、共15項檢測指標。

檢測結果顯示，高德地圖風險項目最多，其中Android版本檢出11項風險，iOS版本則有8項風險。數發部指出，高德地圖要求存取與核心功能無關的敏感權限，包括在App關閉狀態下對外傳輸資料、讀取使用者通訊錄等行為，若長期蒐集使用者地理位置與敏感個資，可能讓個人活動軌跡、居住地、工作地點及日常行蹤遭分析掌握。

▲4款App在Android上檢驗的安全風險結果。（圖／翻攝數發部）
▲4款App在Android上檢驗的安全風險結果。（圖／翻攝數發部）
愛奇藝、B站也入列，恐讀取剪貼簿與行事曆

這次受測的4款App皆存在不同程度風險，包含即時行為監測、擷取系統資訊、資料傳輸與分享等疑慮，且檢測發現資料傳輸目的地涉及中國境內伺服器。除了高德地圖外，愛奇藝與B站也被發現可能取得使用者剪貼簿、行事曆等資訊，BIMOBIMO則被檢出存取與核心功能無關的敏感權限，包含儲存空間資料及裝置識別碼。數發部提醒，若使用者授權相關權限，可能導致個人檔案、裝置資訊或使用習慣遭持續蒐集與識別。

公務機關禁用中製App　民眾使用前先看權限

數發部也重申，依現行《資通安全管理法》與相關規範，公務機關不得下載、安裝或使用危害國家資通安全的App與相關資通訊設備。至於一般民眾是否禁用特定App，數發部表示，仍須由各目的事業主管機關依相關規範認定，數發部可提供技術與資安協助。

數發部提醒，民眾安裝App前應先確認權限要求是否合理，例如導航App是否需要通訊錄、影音App是否需要行事曆或剪貼簿權限；若發現App要求與主要功能無關的敏感權限，應審慎評估是否繼續使用，並定期檢查手機App權限設定，以降低個資外洩與隱私風險。

▲4款App在iOS上檢驗的安全風險結果。（圖／翻攝數發部）
▲4款App在iOS上檢驗的安全風險結果。（圖／翻攝數發部）

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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...