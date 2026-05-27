中華職棒富邦悍將今（27）日持續作客臺北大巨蛋，與味全龍進行「天王山」第2戰，此役悍將火力全開，張育成、申皓瑋皆開轟，先發投手李東洺主投6.1局無失分，加上牛棚合力守成，終場悍將以5：1擊退龍隊，在「天王山」之戰扳回一城，終止近期的2連敗，也斬斷龍隊9連勝，龍隊無緣挑戰隊史新高的10連勝紀錄，上半季封王魔術數字停留在M17。

我是廣告 請繼續往下閱讀
張育成3局上率先開砲　悍將先馳得點

此役悍將推出李東洺交手龍隊曾仁和。悍將在3局上先發制人，申皓瑋在兩出局後敲安，張育成隨後開轟，2分砲棒打曾仁和，替悍將先馳得點，取得2：0領先。6局上悍將攻勢再起，張育成、范國宸敲安攻佔一、二壘，王苡丞敲出一壘滾地球，龍隊策動雙殺不成還發生傳球失誤，讓悍將兵不血刃攻下第3分。

申皓瑋7局上開砲　悍將5：1斷龍隊9連勝

7局上悍將追加保險分，池恩齊敲安，此時輪到申皓瑋開砲，從林鋅杰手中敲出2分砲，悍將拉開比分差，取得5：0領先。李東洺前6局無失分，7局下續投，一出局後被劉俊緯、李凱威敲安，悍將決定換投，由李建勳登板「拆彈」，三振陳思仲、郭天信，成功化解失分危機。

8局上廖任磊中繼1局無失分，9局上賴鴻誠登板「關門」，雖然被陳子豪、李凱威敲安失掉1分，但仍抓下最後3個出局數，終場悍將就以5：1擊退龍隊，在「天王山」之戰扳回一城，終止近期的2連敗，也斬斷龍隊9連勝，龍隊無緣挑戰隊史新高的10連勝紀錄，
上半季封王魔術數字停留在M17。


相關新聞

富邦、味全「三壘爭議」在吵什麼？總教練、選手四方觀點一次看

後藤光尊還原三壘爭議判決！不滿裁判處理程序：應該要先承認誤判

影／高國輝罕見怒回龍迷「看球啦」　坦言當下有情緒：會好好反省

影／林孝程、張祐嘉誰出局？燒腦判決引發討論　無同時在壘成關鍵

陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...