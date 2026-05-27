我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒富邦悍將今（27）日持續作客臺北大巨蛋，與味全龍進行「天王山」第2戰，此役悍將火力全開，張育成、申皓瑋皆開轟，先發投手李東洺主投6.1局無失分，加上牛棚合力守成，終場悍將以5：1擊退龍隊，在「天王山」之戰扳回一城，終止近期的2連敗，也斬斷龍隊9連勝，龍隊無緣挑戰隊史新高的10連勝紀錄，上半季封王魔術數字停留在M17。此役悍將推出李東洺交手龍隊曾仁和。悍將在3局上先發制人，申皓瑋在兩出局後敲安，張育成隨後開轟，2分砲棒打曾仁和，替悍將先馳得點，取得2：0領先。6局上悍將攻勢再起，張育成、范國宸敲安攻佔一、二壘，王苡丞敲出一壘滾地球，龍隊策動雙殺不成還發生傳球失誤，讓悍將兵不血刃攻下第3分。7局上悍將追加保險分，池恩齊敲安，此時輪到申皓瑋開砲，從林鋅杰手中敲出2分砲，悍將拉開比分差，取得5：0領先。李東洺前6局無失分，7局下續投，一出局後被劉俊緯、李凱威敲安，悍將決定換投，由李建勳登板「拆彈」，三振陳思仲、郭天信，成功化解失分危機。8局上廖任磊中繼1局無失分，9局上賴鴻誠登板「關門」，雖然被陳子豪、李凱威敲安失掉1分，但仍抓下最後3個出局數，終場悍將就以5：1擊退龍隊，在「天王山」之戰扳回一城，終止近期的2連敗，也斬斷龍隊9連勝，龍隊無緣挑戰隊史新高的10連勝紀錄，上半季封王魔術數字停留在M17。