台北市文化局長蔡詩萍和主持人林書煒結縭超過20年，育有獨生女蔡中泠，被外界歸類為「最正星二代」的蔡中泠，不僅擁有頂級顏值，還是就讀早稻田大學的高材生，才貌兼具。蔡中泠今（27）日迎來21歲生日，媽媽釋出愛女的宣傳美照，爸爸則寫了一本書送給孩子。
林書煒公開女兒美照 蔡詩萍寫書送愛女
稍早，林書煒在粉專發文祝女兒生日快樂，她感性地說「無論在天涯海角，只要妳回頭，爸媽會一直都在」，並附上蔡中泠的絕美宣傳照，可見蔡中泠一身學院風穿搭，露出兩條白晰美腿，托著下巴入鏡，還有隨意抓起頭髮，眼色勾魂的姿態，超凡脫俗、楚楚動人。
蔡詩萍遺憾表示，女兒去日本東京唸書已經3年，每年生日都沒辦法跟她在當天一起吃飯、點蠟燭、唱生日快樂歌，「我忙了一整天，除了大早跟她傳line先祝福生日快樂外，也一直想，要在臉書上說點什麼關於一位老爸爸的心情。」
思考許久，蔡詩萍說，自己最大的優勢是寫作、寫書，接著透露即將出版一本寫給女兒的情書，並擷取兩小段內容搶先跟大家分享，貼文發布後，網友紛紛留言：「女兒遺傳到爸媽所有的優點」、「超像媽媽」、「泠泠生日快樂！有父母親的疼愛，真的非常幸福！」
早稻田大學高材生 書法作品被蔡康永盛讚
蔡中泠外貌出眾、才學兼優，受封「最美星二代」、「真人AI」，她襲雙親優良基因，擁有169公分高䠷身形，精緻臉蛋，目前就讀早稻田大學三年級，蔡中泠還寫得一手好書法，散發才藝美少女氣息，墨寶曾經被屏科大教授顏嘉宏、作家蔡康永點名盛讚，以才貌雙全形容一點也不為過。
資料來源：蔡詩萍臉書、林書煒臉書
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稍早，林書煒在粉專發文祝女兒生日快樂，她感性地說「無論在天涯海角，只要妳回頭，爸媽會一直都在」，並附上蔡中泠的絕美宣傳照，可見蔡中泠一身學院風穿搭，露出兩條白晰美腿，托著下巴入鏡，還有隨意抓起頭髮，眼色勾魂的姿態，超凡脫俗、楚楚動人。
蔡詩萍遺憾表示，女兒去日本東京唸書已經3年，每年生日都沒辦法跟她在當天一起吃飯、點蠟燭、唱生日快樂歌，「我忙了一整天，除了大早跟她傳line先祝福生日快樂外，也一直想，要在臉書上說點什麼關於一位老爸爸的心情。」
思考許久，蔡詩萍說，自己最大的優勢是寫作、寫書，接著透露即將出版一本寫給女兒的情書，並擷取兩小段內容搶先跟大家分享，貼文發布後，網友紛紛留言：「女兒遺傳到爸媽所有的優點」、「超像媽媽」、「泠泠生日快樂！有父母親的疼愛，真的非常幸福！」
蔡中泠外貌出眾、才學兼優，受封「最美星二代」、「真人AI」，她襲雙親優良基因，擁有169公分高䠷身形，精緻臉蛋，目前就讀早稻田大學三年級，蔡中泠還寫得一手好書法，散發才藝美少女氣息，墨寶曾經被屏科大教授顏嘉宏、作家蔡康永點名盛讚，以才貌雙全形容一點也不為過。