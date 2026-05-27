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▲岳東華是中信兄弟近28局唯一一位敲出長打的打者。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟今（27）日面對台鋼雄鷹，打線走不出嚴重低潮，全場依舊一分未得，0：6被台鋼雄鷹完封。從上週五22日對味全龍最後一局沒得分開始計算，周末2場以及本戰，連續3場、合計27個半局無功而返，連續28局無得分，已經寫下中信集團接手後隊史最長無得分紀錄。回顧這段低潮軌跡，兄弟共5度攻占得點圈、2次站上三壘壘包，但最終都殘念收場，合計16支安打中、竟然僅有1支長打，無法靠長打突破僵局，成為吞敗主因。兄弟22日交手味全龍，兩隊1：1一路僵持到第8局，黃衫軍靠外野球星宋晟睿左外野落地安打，打進超前分，一度帶動球隊氣勢，但第九局守護神李振昌失守，被拿莫伊漾敲出逆轉兩分砲，後續牛棚崩盤，單局丟6分，終場2：7輸球，最後半局首名打者張仁偉就選到保送上壘，但後續3名打者都被解決。兄弟本場共打出5安打，只有岳東華三局下打出二壘安打，一度靠宋晟睿保送、推進，一度1出局就攻占二、三壘有人，但張仁瑋吞K、岳政華一壘方向平飛球被接殺。本場兄弟打線共有4個半局三上三下，除三局下攻勢外，只有一次站上二壘。兄弟本場再度敲出6支安打，但全數都是一壘安打，打線缺乏長打破壞力的狀況放大，第二局、第四局與第九局都曾站上得點圈，尤其第九局一度是無人出局、一二壘有人得分機會，但岳東華敲游擊小飛球出局、後續2名打者都吞K，比賽結束，兄弟連2場遭到完封。上周末兄弟雖然都被完封，但2戰合計也有11支安打，本場打線不僅沒復甦，甚至手感再度跌入深淵，全場僅有4支零星安打，全數都是一壘安打，第四局1出局、靠台鋼雄鷹傳球失誤，攻占三壘，結果後兩棒再度被解決，第五局則在1出局後選到2次保送，結果陳九登界外飛球被接殺、張仁偉三壘滾地球，依舊無功而返。兄弟在近28局無得分、橫跨4場比賽的低潮中，合計打出16支安打，僅有岳東華在23日打出過1支長打，其餘15支安都是短程一壘安打，且單局最多就是2安打，打線無法有效串連、缺乏長打火力，成為28局無得分最大敗因。