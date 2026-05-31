家中水管不通急尋維修，竟換來收費 27,500 元的「天價」帳單？近期網傳有住戶僅住在 3 樓，卻被技師以「疏通長度達 26 米」為由索費近 3 萬元。根據內政部 113 年第 4 季房地產消費糾紛統計，單季糾紛高達 563 件，其中「施工瑕疵」與「建材設備不符」正是爭議主因。

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🟡 Google 評論血淚控訴：沒修好也要錢、不修就惡意噴水
水電修繕市場資訊高度不對稱，許多「修繕蟑螂」利用民眾急迫心理行騙。翻開 Google 評論，受害案例令人咋舌：

  • 坐地起價： 網友找師傅疏通後陽台排水被收取 3 萬元，且不到兩週就再次堵塞。
  • 無效強索費： 技師到場僅拆開水箱蓋，宣稱不會修仍強索 2,500 元。
  • 惡意報復： 換一根熱水器水管索價 6,000 元，住戶因太貴拒修，業者竟故意將水打開、讓現場持續漏水才揚長而去。
  • 天價馬達： 透天厝抽水小馬達現場報價 37,000 元，遠超市場行情。
▲網友在 Google 評論留下血淚控訴，指稱僅疏通後陽台排水管竟被索價 3 萬元天價，且修完不到兩週又再度堵塞。（圖／翻攝自 Google 評論）
▲網友在 Google 評論留下血淚控訴，指稱僅疏通後陽台排水管竟被索價 3 萬元天價，且修完不到兩週又再度堵塞。（圖／翻攝自 Google 評論）
對此，特力屋居家裝修中心觀察發現，消費者的痛點常來自於 「三不知」——不知道施工內容、不知道費用計算、不知道出問題找誰。黑心業者常用「低價誘敵，拆後加價」手段，讓急需修繕的民眾淪為待宰羔羊。

🟡 媒合平台藏危機！付 6 萬拆浴缸竟「只敲一塊磚」
住宅品質消費者保護協會（下稱住保會）創會理事長吳翃毅接受《NOWNEWS 今日新聞》電話訪問指出，媒合平台是居間媒合，不做保證和保障，因此民眾透過媒合平台找師傅也常遇地雷，「20年來相關糾紛案例很多」。

他分享曾有案例，受害者在平台上找人將浴缸改為淋浴間，預付 6 萬元後去上班，回家卻發現對方「只敲了一塊磚，還在廚房水槽吐完檳榔渣」就失聯，且平台往往無法提供廠商真實身分，導致追討無門。

▲專家分享驚人案例：受害者透過平台找師傅拆浴缸並預付 6 萬元，回家竟發現對方僅「敲破一塊磁磚」就失聯。示意圖警示消費者，透過未經查核的平台找人風險極高。（示意圖／Gemini 製圖／NOWNEWS 監製）
▲專家分享驚人案例：受害者透過平台找師傅拆浴缸並預付 6 萬元，回家竟發現對方僅「敲破一塊磁磚」就失聯。示意圖警示消費者，透過未經查核的平台找人風險極高。（示意圖／Gemini 製圖／NOWNEWS 監製）
🟡 當下懷疑被坑怎麼辦？吳翃毅傳授「自救 3 招」

  1. 項目明確，留文字證明： 施工前務必明確詢問施作項目與金額，並要求記錄在 LINE 上，拒絕「做完再算」的含糊說詞。
  2. 拍照存證，索取收據： 施工完成後應拍照紀錄。結帳務必索取收據或發票，作為日後法律追償的憑證。
  3. 申請調處，找登記業者： 確定被坑可向住保會申請調處。吳翃毅建議優先找有公司行號登記的業者，和解意願通常較高，千萬不要姑息惡質蟑螂。
▲遇修繕糾紛別自認倒楣！住保會創會理事長吳翃毅傳授「自救 3 招」，從施工前的文字存證到完工後的憑證索取，教你如何有效反制惡質修繕蟑螂。（圖／Gemini 製圖／NOWNEWS 監製）
▲遇修繕糾紛別自認倒楣！住保會創會理事長吳翃毅傳授「自救 3 招」，從施工前的文字存證到完工後的憑證索取，教你如何有效反制惡質修繕蟑螂。（圖／Gemini 製圖／NOWNEWS 監製） 
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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...