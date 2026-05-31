水電維修尚未動工，光是師傅到場就要收 3,000 元合理嗎？新北市消保官行政調查發現，部分業者利用民眾急迫心理訂定高額出勤費。若消費者到場後不接受「通水管 1 萬元」等天價報價，仍須支付 1,000 至 3,000 元不等的車馬費，陷入進退兩難。
🟡 出班費多少合理？吳翃毅：理論上應為「業務成本」
對於到場收費的亂象，住保會創會理事長吳翃毅告訴《NOWNEWS 今日新聞》說，師傅到現場看案場、進行檢測，理論上應屬於承接工程的「業務成本」，不該向消費者收費。
但吳翃毅說明，在實務上，部分師傅確實認為自己有出勤就該收錢，若消費者預約前已同意支付「出班費」，目前市場行情約為 1,000 至 3,000 元。吳翃毅補充，若是深夜、凌晨或年節等特殊時段，行情加價約 4,000 至 5,000 元 尚屬合理。消費者預約前，務必先在通訊軟體中問明收費標準。
🟡 居家修繕公道行情清單（含工帶料）
專家建議民眾，遇到緊急修繕可參考以下市場行情，避免被當盤子（實際價格依區域、材料等級而定）：
🟡 避開地雷關鍵：履約機制與透明化通路
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對於到場收費的亂象，住保會創會理事長吳翃毅告訴《NOWNEWS 今日新聞》說，師傅到現場看案場、進行檢測，理論上應屬於承接工程的「業務成本」，不該向消費者收費。
但吳翃毅說明，在實務上，部分師傅確實認為自己有出勤就該收錢，若消費者預約前已同意支付「出班費」，目前市場行情約為 1,000 至 3,000 元。吳翃毅補充，若是深夜、凌晨或年節等特殊時段，行情加價約 4,000 至 5,000 元 尚屬合理。消費者預約前，務必先在通訊軟體中問明收費標準。
專家建議民眾，遇到緊急修繕可參考以下市場行情，避免被當盤子（實際價格依區域、材料等級而定）：
- 通水管（一般堵塞）： $1,500 - $3,500 / 次
- 更換馬桶（基本款）： $8,000 - $15,000 / 單件
- 更換水龍頭（含工資）： $2,500 - $5,000 / 單組
- 油漆粉刷（一底二度）： $800 - $1,500 / 坪
- 開關面板（含工資）： $300 - $800 / 單組
- 善用「住保履約」： 透過媒合平台找人時，應確認業者是否有公司登記。建議申請住保會的履約機制。吳翃毅進一步說明，目前已有 「絕對完工」、「狸樂聚」、「idSHOW」及「夯裝修」 等 4 家平台配合住保履約，消費者款項進入信託帳戶，完工驗收無誤才撥款給業者，確保三方權益。
- 找具制度的通路： 選擇如特力屋居家裝修中心等大型通路，提供「單一窗口管理師」服務與 3D 模擬圖，落實「施工可視化」，讓報價與流程不再是黑箱。
- 電話詢價並留證： 透過網路平台找人時，務必在通訊軟體中明確詢問「出勤費」與「夜間加成」方式，並要求提供預估報價單，透過簡訊或錄音留存證據。