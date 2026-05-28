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中央跟進北市育兒減工時 市府意外、樂見跟進

政策凡事找中央變凡事「推」中央 蔣萬安成藍營最母雞

總統賴清德昨（27）日率領府院團隊向國人說明因應少子女化與人口結構挑戰的最新戰略方向，宣布18項措施。其中，包括婚假、產假與陪產假全面延長，還有因應上述假別所需短期代理，政府提供補助。北市府人士坦言，今年台北市3月率全國之先推動的「育兒減少工時」計畫時，勞動部質疑是「象徵性試辦」，如今中央跟進感到相當意外。藍營人士認為，中央跟進北市政策，不只2026台北市選情可望鞏固，更有機會讓台北市長蔣萬安跨出台北、甚至跨越濁水溪，成為帶動全台選情的關鍵母雞。台北市政府3月率先全國推動「育兒減少工時計畫」，鎖定家中有12歲以下子女、且確有接送或育兒需求的父母，只要任職的企業願意在「不減薪」前提下，同意這些家長每日少工作1小時（可以選擇提早下班或延後上班），市府即補貼減少工時所對應薪資的八成，企業負擔兩成。不過，綠營質疑初期匡列試辦總預算僅550萬、每家上限10萬，以官方估算頂多55家企業、少數員工可以享受八成薪資補貼，對於整個台北市龐大的育兒家長群體而言，這更像是一個吃不到的餅。勞動部長洪申翰當時指若缺乏配套，恐淪為「象徵性試辦」。根據北市勞動局統計，至5月26日已有357家企業完成申請。並獲得勞工與企業正面回饋。勞動局表示，從企業的踴躍參與，以及中央的跟進，都顯示市府提出的政策內容，確實符合人民實際需求，也再次證明台北勇於開路、持續為全國提出新的治理方案。市府人士表示，對於中央突然跟進北市政策感到意外，因為過去綠營向來抱持質疑立場，但也樂見中央能跟進。民進黨提名立委沈伯洋參選台北市長後，綠營猛打市政議題，質疑蔣萬安凡事推給中央。在北士科與用電問題上台北市政府規劃的開發案面臨電力與變電所建設問題，遭綠營批評應自行解決，卻將責任推給中央的能源政策與台電。北市發生密室脫逃死傷事故，市府大動作指責中央沒設立專法，也遭綠營痛批上演「萬事推中央」。不過就在中央跟進北市「育兒減工時政策」後，不具名市府人士表示，現在變成「萬事推中央」，推是指推動的推，而不是綠營過去指責的凡事推諉責任給中央。市府人士表示，蔣萬安推出的政策不僅是嘉惠台北市民，甚至成為引領全台政策的領頭羊，也讓他成為藍營地方縣市首長中，最強大的一個母雞。藍營分析，基層期盼蔣萬安靠著「政策流」，讓藍營選情有效往上走。根據26日TVBS民調中心公布《2026台北市長選情民調》，高達58%選民支持蔣萬安，大勝沈伯洋的30%，兩者相差28％，證明蔣市團隊落實「無菸城市」、「營養午餐免費」等政策奏效。中央跟進北市育兒政策，證明蔣萬安「政策流」影響力跨出台北，有助於帶動藍營選情。