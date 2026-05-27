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法國網球公開賽賽場近期焦點全被大坂直美（Naomi Osaka）的「時尚秀」奪走。她在首輪賽事身著艾菲爾鐵塔靈感設計的華麗亮片洋裝亮相，雖吸引全場目光，卻引發對手席格蒙德（Laura Siegemund）的強烈不滿。席格蒙德除批評大坂直美將賽場當成伸展台外，更公開指控大坂直美在換裝時間上享有「明星特權」，擁有1分30秒的換裝時間，質疑大會根本是雙標。儘管大坂直美以直落二勝出，但敗陣的席格蒙德賽後受訪時語氣強硬：「我一點也不在乎她的時尚選擇。我來到這裡是為了打網球，不是來看時裝秀的。如果她想辦秀，那是她的事，但我有問題的是規則執行。」席格蒙德指出，網壇對於球員的比賽時間管控極為嚴格，選手甚至連開個水瓶的時間都會被裁判盯上。然而，大坂直美卻擁有1分30秒的額外時間進行華麗換裝，這讓席格蒙德大感不平：「在我們的運動中，每一秒都受到嚴格監視，但在這種時候，大牌名字卻能獲得不同待遇，我認為這不該被容忍。」她強調，規則應該對所有參賽者一視同仁，不該因球員名氣大小而有所區別。不只是選手感到憤怒，大批網球粉絲在社群媒體上對此表達強烈反感。許多網友認為，專業的網球賽場應該是展現運動競技的地方，而非球星的個人伸展台。社群網路上罵聲不斷：「這是在開國際玩笑嗎？這裡是國際級運動競技場，如果想炫耀服裝，請去時尚伸展台」、「大坂直美該決定她是要當網球選手，還是走秀模特兒」、「太荒謬了！我們該如何嚴肅看待女子運動，當這種表演性質的事情持續上演？」、「那件衣服的反射面不會干擾對手嗎？」。亦有部分網友質疑，如此浮誇的打扮與變裝過程，是否已實質干擾了比賽的公平性與流暢度。大坂直美過去曾因在重大賽事中以服裝發聲而聞名，她曾在訪談中表示，由於自己話不多，希望透過服裝來展現自我，並希望能傳承威廉絲姊妹（Serena and Venus Williams）那種透過時尚撼動網壇的精神。然而，這次法網的「閃耀登場」顯然踩到了競技運動中關於「賽事節奏」與「公平對待」的紅線。對大坂直美而言，這套洋裝或許是她的自我表達，但對席格蒙德及大批追求公平競爭的球迷來說，賽場上的特權與分心，已成為比勝負更嚴重的問題。