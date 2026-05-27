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GIS今（27）日召開股東會，會後證實已接獲北美大廠CW雷射封裝訂單，光通訊與光學相關資本支出今年逾13億元，主要用於採購測試機台、晶片黏合設備等。傳出GIS此次接獲的北美大廠CW雷射封裝訂單，客戶正是Coherent，也讓GIS切入AI資料中心光通訊供應鏈，成為輝達推進AI光通訊布局中的關鍵夥伴之一。輝達今年3月宣布斥資10億美元入股光通訊大廠Coherent，並簽下多年期採購承諾與產能優先使用權。董事長周賢穎表示，公司在CPO領域主要切入後段光源封裝，客戶皆為國際雷射大廠。GIS今年資本支出預估落在50億至60億元，除光通訊外，也同步布局AI眼鏡光波導技術。第一季已有奈米壓印產品量產送樣，若國際大客戶導入量產，AR光學鏡片營收貢獻時間點可望落在明年下半年之後。GIS 27日股價下跌3.6%，收在79元，成交量32122張。