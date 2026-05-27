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全球餐廳近年掀起「餐茶搭配」風潮，以茶取代酒精飲品，透過不同茶款的香氣與層次，襯托料理風味。連續三年米其林入選餐廳「薩瑪法國小館」，便與台灣精品茶品牌「十本初壹」攜手展演了這場跨越東西方的味蕾對話。當晚最令賓客驚豔的，莫過於搭配前菜與熟成海鮮的「古樹白茶」，品飲時不僅沒有一絲苦澀，清透的茶湯中更自然散發著一股淡淡的、極其優雅的玫瑰花香氣。這種輕柔卻雋永的風味，完美烘托了海鮮的鮮甜。隨後，當濃郁的主菜端上，近期很火紅的紅烏龍和陳期十年的普洱生茶則適時接手，讓整場餐飲體驗層次分明、清爽而不膩。這場精緻餐茶會的推手，是出身茶業世家的十本初壹品牌經理鄭絜方。身為「茶二代」，她深知現代人生活步調緊湊，與其用艱澀的茶道規矩把人擋在門外，不如讓喝茶成為有趣的日常。於是，十本初壹選擇主動走進消費者的生活圈。除了與高級餐廳跨界合作，也為國際精品的區域限定款茶包做代工，品牌也常受邀至頂級社區舉辦藏茶分享會。鄭絜方指出，許多參與過這些線下活動的企業主管與高資產饕客，因為深刻記住了餐桌上那抹優雅的桂花香與放鬆感，在公司需要採購禮品時，便自然將十本初壹列為首選。十本初壹更打破了客製化商品數量上的限制，即使是三、四十盒的微型訂單，也能提供完整的客製化服務，從禮盒材質的挑選，到客製木盒雷雕，甚至有專屬燙印企業Logo緞帶，將細節做到極致。鄭絜方提及，台灣產品不僅取得國家產銷履歷農產品TAP認證，更全面通過國際ISO 22000、FSSC 22000食品安全系統認證及SGS等多項檢驗。從一場法式餐廳的味蕾驚喜，到一份份傳遞專屬心意的客製化禮盒，十本初壹用最純粹的茶香，為企業送禮市場帶來了兼具美學與溫度的全新解答。