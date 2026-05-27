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▲OREO和BTS推出的聯名餅乾，上頭有13款特製造型壓紋，包含BTS圖樣、手燈、手指愛心及7位成員名字。（圖／翻攝自X）

▲OREO和BTS推出「Limited Edition OREO & BTS Cookies」限定聯名餅乾，預計引發全球搶購熱潮。（圖／翻攝自X）

韓團BTS（防彈少年團）將於11月底在高雄國家體育場（世運主場館）舉辦3場《BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN KAOHSIUNG》演唱會，近來阿米（粉絲名）社群平台上熱烈討論偶像和OREO合作推出的紫色聯名餅乾，該款餅乾於6月1日起在專屬網站開放預購，6月8日起在全球約80個國家陸續實體上架，台灣在首波開賣名單內，粉絲可以在各大超市、大賣場購買。OREO日前宣布和BTS推出「Limited Edition OREO & BTS Cookies」限定聯名餅乾，除了以韓國街頭小吃Hotteok糖餅為靈感，研發全新黑糖煎餅口味，餅乾還是紫色應援色，上頭另有13款特製造型壓紋，包含BTS圖樣、手燈、手指愛心及7位成員名字，皆由BTS親自參與設計。據了解，BTS x OREO聯名餅乾目前只在美國、加拿大等海外地區少量販售，官方將於6月1日起正式在指定線上平台搶先開放預購，並從6月8日起在全球約80個國家陸續實體上架，台灣為首波開賣的國家，粉絲可以在各大賣場、超市等實體通路購買。許多阿米準備將BTS和OREO聯名的餅乾當成演唱會周邊入手，「有一種生活的小小儀式感！不想變胖，但吃了心情會好」、「小阿米棒圖案好cute」、「台灣這個一定要賣啊，帶去演唱會補充體力」、「哇塞！這多胖都要吃啊」、「想買來拜拜」、「戒糖了也必須吃！」