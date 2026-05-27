中華職棒富邦悍將本週展開「G!POP流行音樂節」主題日，邀請多位韓籍藝人登上臺北大巨蛋，不過今（27）日晚間悍將發布公告，30日賽後演出嘉賓「
韓國碧昂絲」孝琳，今日因突發性的健康狀況問題，緊急前往醫院治療，經過評估需要住院治療以及充分休息，無法來台進行演出。悍將球團表示，今晚23點起開放免手續費退票，退票截止日為「比賽日前一日（5月29日）23點59分止」。
孝琳因健康問題入院治療 取消悍將主題日賽後演出
悍將今晚22點30分宣布，原訂於30日「G!POP流行音樂節」主題日賽後登台演出的韓國藝人孝琳，今日因突發性的健康狀況問題，已緊急前往醫院接受治療，根據醫療團隊判斷，需要住院治療以及充分休息，經評估後將無法如期進行演出。悍將球團在社群上公告，「為感謝大家的支持與期待，原訂由QWER帶來之賽後演出，將特別加長至1小時，陪伴大家度過精彩的賽後時光。」
悍將今晚23點開放免手續費退票 截止日為5月29日23點59分
悍將球團表示，因應表演嘉賓異動，30日賽事於今晚23點起開放受理免手續費退票，退票截止日為「比賽日前一日（5月29日）23點59分止」，如欲辦理退票者請依以下方式辦理：
📍電子票券／網路購票尚未於超商取票：請至富邦悍將售票網>會員服務>訂單查詢>『線上退票』
📍超商購票／網路購票已於超商取票：請於退票服務時間為07:00-23:00至全家便利商店操作FamiPort機台進行退票
📍步驟：票券→運動→富邦悍將→退票→同意條款→輸入手機號碼→手動輸入或掃描票券條碼→列印小白單→至櫃台繳回票券即完成退票。
⚠️目前售票系統正在進行系統調整中，30日賽事暫停售票，預計於5月27日（三）晚間23點起恢復售票。
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悍將今晚22點30分宣布，原訂於30日「G!POP流行音樂節」主題日賽後登台演出的韓國藝人孝琳，今日因突發性的健康狀況問題，已緊急前往醫院接受治療，根據醫療團隊判斷，需要住院治療以及充分休息，經評估後將無法如期進行演出。悍將球團在社群上公告，「為感謝大家的支持與期待，原訂由QWER帶來之賽後演出，將特別加長至1小時，陪伴大家度過精彩的賽後時光。」
悍將今晚23點開放免手續費退票 截止日為5月29日23點59分
悍將球團表示，因應表演嘉賓異動，30日賽事於今晚23點起開放受理免手續費退票，退票截止日為「比賽日前一日（5月29日）23點59分止」，如欲辦理退票者請依以下方式辦理：
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